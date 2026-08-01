Costco abre una nueva tienda en Nueva York y ofrece una tarjeta de hasta $40

Costco se prepara para inaugurar una nueva tienda en el estado de Nueva York. La apertura será el jueves 6 de agosto de 2026 en Guilderland, cerca de Albany, y marcará la llegada de la cadena de clubes mayoristas a la denominada Capital Region.

La nueva sucursal está ubicada en 1701 Western Avenue, junto al centro comercial Crossgates Mall. Para el día de la inauguración está prevista una ceremonia a las 7:30 a.m., mientras que las puertas abrirán de manera especial a las 8 a.m. Aunque los visitantes podrán conocer las instalaciones, será necesario contar con una membresía para efectuar compras.

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Cómo será la nueva tienda de Costco en Albany

El establecimiento tendrá aproximadamente 163,000 pies cuadrados y contará con una estación de combustible con 18 surtidores. Se espera que la operación genere más de 150 empleos en la zona.

Además del área de productos vendidos en grandes cantidades, la nueva sucursal ofrecerá varios de los servicios habituales de Costco:

Gasolinera.

Farmacia.

Departamento de óptica.

Centro de audición.

Centro de instalación y mantenimiento de neumáticos.

La disponibilidad concreta de productos y servicios puede variar después de la apertura, de acuerdo con la información publicada por Costco.

La tienda de Guilderland será la primera de Costco en la región de Albany, donde hasta ahora los consumidores debían desplazarse a otras zonas del estado para encontrar una sucursal de la cadena.

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Costco ofrece hasta $40 a los nuevos socios

Como parte de la inauguración, Costco lanzó una promoción para quienes se inscriban como miembros antes del 6 de septiembre de 2026.

Quienes contraten la membresía Executive, cuyo precio es de $130 al año más impuestos, recibirán una Costco Shop Card digital de $40. Los nuevos miembros que elijan la membresía Gold Star, con un costo anual de $65 más impuestos, obtendrán una tarjeta digital de $20. La promoción también contempla una tarjeta de $20 para algunas nuevas membresías comerciales.

La Costco Shop Card puede emplearse para pagar compras en las tiendas de la cadena y en su plataforma digital. No se trata de un reembolso en efectivo, sino de crédito para utilizar en Costco.

Qué requisitos deben cumplirse para recibir la tarjeta

La promoción está destinada a personas que se inscriban como miembros por primera vez. Durante el registro deberán proporcionar una dirección válida de correo electrónico y activar la renovación automática de la membresía mediante una tarjeta Visa.

La tarjeta digital será enviada por correo electrónico dentro de las dos semanas posteriores a la inscripción. La oferta no puede combinarse con otras promociones y no es transferible.

Costco también instaló temporalmente una oficina de contratación y membresías en el nivel superior de Crossgates Mall, donde los interesados pueden consultar las diferencias entre los planes e inscribirse antes de la apertura.

La tienda no estará en la ciudad de Nueva York

Aunque la apertura se anuncia como una nueva sucursal de Costco en Nueva York, estará localizada en Guilderland, una localidad del área metropolitana de Albany, y no en la ciudad de Nueva York.

La ubicación se encuentra sobre Western Avenue, cerca de Crossgates Mall y del cruce con Crossgates Mall Road. La apertura será especialmente relevante para los residentes de Albany, Schenectady, Troy y otras comunidades de la Capital Region, que tendrán por primera vez una sucursal de la cadena en esa zona.

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