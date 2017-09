Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder este fin de semana

Este fin de semana llega cargado de música en los más variados géneros, en las voces de Marco Antonio Solis, Nicky Jam, Gente de Zona y Grupo Niche

Jueves 7

Fiesta flamenca en Dumbo

Hoy puedes reunirte con amigos en el área de Dumbo para bailar al ritmo de flamenco, explorar una galería de arte móvil y ver varias muestras interactivas de la mano de la artista Eleanor Kupencow. La banda Espíritu Gitano, un colectivo que reúne cantantes, bailarines y músicos, tendrá una presentación en la que fundirán varias culturas que van desde tradiciones de la India hasta el folclor de los gitanos en Andalucía, España. Esta presentación forma parte de la serie ‘Live at the Archway’ que reúne talento artístico de las áreas de Dumbo y todo Brooklyn. Este es un evento para toda la familia. Desde las 6 p.m., The Archway debajo del Puente de Manhattan es una plaza en Dumbo, Brooklyn, ubicada en Water Street, entre Anchorage Place y Adams street. Gratis.

Información: http://www.dumbo.is/live-at-the-archway

__________________________________________________________________________________________________

Viernes 8

Concierto: Grupo Niche

Prepárate para bailar toda la noche a ritmo de la contagiosa música del Grupo Niche. La prestigiosa orquesta de salsa de origen colombiano, que presentó a principios de este año el álbum ‘Pánico’, interpretará los temas más populares de su extensa trayectoria. ‘Cali pachanguero’, ‘Una aventura’ y ‘Gotas de lluvia’, son solo algunos de los clásicos en el repertorio del grupo formado en 1979. Esta noche colombiana se completará con la participación de la agrupación vallenata Binomio de Oro y el DJ Alex Sensation. Desde las 10 p.m., en la discoteca La Boom, 56-15 Northern Blvd, Woodside. $35.

Boletas : http://www.ticketweb.com

__________________________________________________________________________________________________

Sábado 9

Concierto: Marco Antonio Solís

Disfruta de una velada romántica con las baladas del cantautor mexicano Marco Antonio Solís, quien hará una parada en Nueva Jersey como parte de su gira ‘Y la historia continua’. ‘El Buki’, como también se le conoce, celebra 40 años de trayectoria en la música. Durante la función, el intérprete de éxitos como ‘Tu cárcel’ y ‘Si no te hubieras ido’ compartirá escenario con el bachatero Anthony Santos. Santos, por su parte, es conocido por temas como ‘Pégame tu vicio’, ‘Creíste’ y ‘Me enamoré’. Marco Antonio Solís alterna sus invitados especiales durante esta gira. En otras ciudades le acompañarán el grupo Camila y Jesse & Joy. En el Prudential Center, 25 Lafayette street, Newark, a las 8 p.m. $74.50

Boletas: www1.ticketmaster.com

__________________________________________________________________________________________________

Concierto: Gente de Zona

El dúo multiganador del Grammy, Gente de Zona, viene a llenar de energía el fin de semana con un concierto de fusión latina en el que interpretarán canciones tan populares como ‘La gozadera’ ‘Traidora’ y el resto de su álbum ‘Visualízate’, que presentaron a principios del año pasado. Este grupo, creado en el 2000 y que se dio a conocer gracias a su colaboración junto a Enrique Iglesias en el tema ‘Bailando (2014), está compuesto por Alexander Delgado y Randy Malcom Martínez. El dúo de música urbana combina en sus temas ritmos propios del reggaetón con sonidos tradicionales de Cuba. En el PlayStation Theater, 1515 Broadway, a las 8 p.m. $ 49.50

Boletas: http://www.tickets.axs.com

__________________________________________________________________________________________________

Domingo 10

Concierto: Nicky Jam

Vive una noche de música urbana con el rapero puertorriqueño Nicky Rivera Caminero, conocido como ‘Nicky Jam’, quien interpretará temas de su más reciente producción “Fénix”. Este es el séptimo álbum de estudio del intérprete de ‘El perdón’, ‘Travesuras’ y ‘Hasta el amanecer’, quien llega a la Gran Manzana como parte de su gira ‘El Ganador’. La discografía de Nicky Jam incluye los álbumes Vida escalante, Distinto a los demás y Salón de la fama. Junto a Nicky Jam también estarán en escena el dúo de reggaetón Plan B, formado por Orlando Javier Valle Vega ‘Chencho’ y Maldy Edwin Vázquez Vega. Este dúo registra en su lista de éxitos temas como ‘Si no le contesto’, ‘Es un secreto’ y ‘Te dijeron’. En el Madison Square Garden, 4 Pennsylvania avenue, a las 7 p.m. Desde $68.

Boletas: www1.ticketmaster.com