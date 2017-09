Nuevo color en el uniforme del Barcelona ¿imposición de su patrocinador?

Y además está inspirado en un diseño de un célebre precursor del modernismo catalán

Es del todo normal que todos los clubes presenten hasta tres uniformes de cara a los nuevos torneos domésticos y que lo hagan de la mano de sus respectivos patrocinadores. Es normal que el primero sea el clásico y el segundo un diseño a veces retador o novedoso pero siempre de la mano de la tradición. Con el tercero a veces suceden cosas realmente extrañas, pues se usa más en competiciones externas.

Es el caso del Barcelona que esta semana fue más allá y presentó su tercera equipación para el ciclo 2017/2018, una indumentaria vistosa y muy bella de la firma Nike de color marrón, con detalles en color naranja y patrón de fondo inspirado en Gaudí y su célebre ‘trencadís‘, además de recursos como la bandera de Catalunya y la palabra ‘Barça’ en la espalda.

Lo raro no es ni el uniforme, ni su parecido con el que la AS Roma de Italia usó en el ciclo pasado, sino que comparte el peculiar color con el de un equipo de beisbol de Japón, los Rakuten Eagles, que administra la marca de venta on line que ahora patrocina a los blaugrana. Un ‘detallito‘ que de inmediato cobró relevancia en redes sociales y con diferentes analistas en España.

¿Casualidad? ¡Usted decida!