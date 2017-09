Muere la primera actriz Saby Kamalich

La intérprete de origen peruano, falleció a los 78 años

La primera actriz Saby Kamalich falleció este miércoles a los 78 años, publicó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en su cuenta oficial de Twitter.

“El #ConsejoDirectivo y el #ComiteDeVigilancia a nombre de la @ANDIMexico lamentan profundamente el fallecimiento de #SabyKamalich“, es el mensaje que se lee en la red social.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de la intérprete de origen peruano, quien es recordada por su actuación en telenovelas como ‘Simplemente María’, en la década de los 60.

Entre el 2011 y el 2013, Kamalich sufrió una operación de columna por la que fue sometida a un coma inducido que le provocó incapacidad en su pierna derecha.

“Pensé que me recuperaría en cuatro o seis meses, pero no ha sido así, aún tengo secuelas muy molestas en mi pierna, pero fuera de eso, me siento bien y día con día se me alimentan más las ganas de seguir trabajando“, dijo entonces.

Gracias a terapia física y psicológica se recuperó tras un tiempo y volvió a la televisión con la novela ‘La Otra Cara del Alma’.

La estrella participó en más de 40 telenovelas y en filmes como ‘Mariana, Mariana’, ‘El Embajador y Yo’ y ‘Papá por Accidente’.