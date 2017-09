Los Angeles 2028, unos Juegos Olímpicos que levanten a una ciudad en vez de estresarla

Ana Guerrero, jefa de gabinete del alcalde de Los Ángeles, explicó cómo se llevará adelante la cita en California con un presupuesto bajo, previsto en 5.300 millones de dólares

LIMA.- “Vamos a organizar los mejores Juegos Olímpicos de la historia”, asegura Ana Guerrero (47), que desde 2013 es la jefa de gabinete del alcalde demócrata de Los Ángeles Eric Garcetti. Desde esa posición siguió en detalle el proceso de candidatura de su ciudad a los Juegos Olímpicos de 2024, admite su orgullo por haber ganado la sede para 2028 y dialoga con LA NACION sobre las perspectivas de un modelo de organización que puede inspirar a futuras ciudades candidatas, con un presupuesto bajo (unos 5.300 millones de dólares) y sin “elefantes blancos”.

-Antes de que Los Ángeles llegara a un Acuerdo Tripartito con París y el COI, Garcetti habló de “una solución elegante” para calificar la entrega simultánea de dos sedes; luego, cuando se supo que su ciudad tendría los Juegos de 2028, en lugar de los de 2024 para los que se había postulado originalmente, dijo que ése era “el mejor premio”. ¿Con cuál visión acuerda?

-Estamos muy orgullosos de haber ganado los Juegos de 2028. Nos hubiera gustado, claro, lograr la organización para 2024, pero creo que es una gran victoria para Los Ángeles porque vamos a poder tener más tiempo para preparar nuestra ciudad para poder hacer los mejores Juegos de la historia.

Tenemos planes para modernizar nuestro aeropuerto, para terminar nuestro sistema de transporte público, así que tener este tiempo adicional nos ayudará a preparar mejor nuestra ciudad. Podríamos haberlos hecho en el ’24 y si nos hubieran dicho el miércoles tienen que hacerlo en 2024, estaríamos listos.

Pero nos cae muy bien este tiempo adicional. Además de eso, el alcalde Garcetti negoció fondos adicionales para poder proveer acceso universal a deportes para nuestros jóvenes, una cifra de 160 millones de dólares al año durante una década. Eso nos permite a nosotros como ciudad generar un movimiento de entusiasmo que incluye a todos nuestros residentes.

-El modelo Los Ángeles, sin construir nueva infraestructura para los Juegos, utilizando lo que ya existe en la ciudad, ¿puede ser el modelo del futuro para las ciudades candidatas?

-Tenemos el deseo de ser el ejemplo para el movimiento olímpico en el futuro. No vamos a construir ninguna facilidad que no tengamos ahora. Vamos a hacer mejoras, pero buscaremos infraestructura que ya tenemos en la ciudad para todos los aspectos de los Juegos. No es solamente bueno para nuestra ciudad traer los Juegos, para nuestra economía, para nuestros residentes, sino que esperamos también demostrar cómo se pueden hacer Juegos que levanten a una ciudad en lugar de generarle a sus residentes un stress adicional.

-Los sondeos hablan de un alto nivel de aprobación, en general superior al 80 por ciento, de los ciudadanos angelinos a la candidatura. Sorprendente, teniendo en cuenta la resistencia que la organización de los JJOO generaron en los ciudadanos de otras ciudades que retiraron su candidatura. ¿Cuál es el secreto para lograr semejante apoyo?

-En Los Ángeles hay mucho optimismo. Tenemos una comunidad muy diversa, residentes que provienen de todas partes del mundo, 39 comunidades cuya población es más grande en Los Ángeles en sus países de origen, la consideramos una ciudad global. En estos tiempo de inestabilidad, podemos ser un ejemplo para todo el mundo y para nuestro propio país de cómo se puede llevar adelante una ciudad donde gente de toda clase viven juntos y respetuosamente. Además, el paquete adicional para acceso al deporte nos va a ayudar a crear más apoyo a los JJOO.

-Su ciudad no era la favorita del Comité Olímpico Estadounidense para hospedar a los Juegos, sino Boston, que acabó desestimando su candidatura. ¿Por qué creyeron ustedes que podían tener éxito cuando la principal candidata eligió declinar su posición?

-Nosotros estamos enfocados en el orgullo de haber ganado los Juegos. Tenemos la ciudad económicamente más activa del país, hay allí una actitud positiva hacia los JJOO, estamos orgullosos de poder demostrar que, en cualquier caso, los Juegos siempre habrían sido nuestros…

-El presidente Donald Trump sumó en julio su apoyo a la candidatura. ¿Cuál fue su real influencia en el resultado final?

-Definitivamente es importante que el líder de un país apoye a los JJOO, y creo que de eso tomó nota por la comunidad deportiva internacional, pero el trabajo para poner un proyecto atractivo delante del Comité Olímpico estaba organizado y negociado desde antes de que este presidente fuera elegido. Los cimientos del proyecto ya estaban establecidos para entonces.

-Por primera vez van a transcurrir once años entre la concesión de la sede y la realización de los Juegos. ¿No les preocupa que los cambios de administración puedan hacer perder el compromiso la ciudad hacia los Juegos?

-Tenemos la confianza de que el apoyo se mantendrá durante todos esos años. Está claro que el alcalde Garcetti ya no será alcalde en 2028, pero cuatro integrantes del Concejo Municipal podrán seguir allí en 2028 si son reelegidos. Ellos van a ser el nexo. El equipo, que incluye a Casey Wasserman, el presidente del Comité de Candidatura, va a seguir conectado. El alcalde Garcetti tiene cinco años más de mandato; esperamos que tenga un futuro muy largo en la política, ya sea a nivel estatal o federal, desde donde sea va a continuar impulsando el proyecto.