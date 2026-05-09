Emotivo funeral por los ocho niños víctimas de tiroteo en Louisiana: siete eran hijos del atacante

El funeral por ocho niños que murieron en un tiroteo masivo ocurrido el mes pasado en Shreveport, Louisiana se realizó este sábado y líderes religiosos, políticos y miembros de la comunidad les rindieron homenaje, informó The Associated Press. El ataque fue perpetrado por el propio padre de siete de ellos.

Una larga procesión de dolientes recorrió la Iglesia Bautista Summer Grove frente a ocho ataúdes blancos, acompañados de fotografías de cada niño, coronas doradas y ramos de flores blancas.

En la ceremonia, realizada durante el fin de semana del Día de la Madre, un coro y cantantes solistas interpretaron cánticos religiosos.

“A pesar de cómo se sientan hoy, debemos recordar que Dios sigue siendo bueno”, declaró el obispo Bernard Kimble, pastor principal de la Iglesia Bautista Mount Olive, al inicio del servicio, según AP.

El folleto del funeral incluyó homenajes individuales a cada niño, cuyas edades oscilaban entre los 3 y los 11 años. La pastora y cantante de gospel Kim Burrell recordó a los familiares que, a pesar del dolor, “Dios sigue en el trono”.

“Preguntar: ‘¿Por qué es esto justo, Dios? ¿Cómo pudiste, Señor?’ Él sigue siendo Dios”, dijo Burrell durante la ceremonia.

Los ocho niños fueron asesinados po Shamar Elkins, quien utilizó un arma de asalto pese a haber sido condenado en 2019 por un delito relacionado con armas de fuego. Durante el ataque, que afectó a dos casas en el barrio, también murió el primo de los niños y resultaron heridas su madre y otra mujer.

Elkins falleció tras huir y ser perseguido por la policía.

Durante el servicio, la concejala Tabatha Taylor reconoció que “no hay palabras suficientes para aliviar este dolor”, mientras que el concejal James Green instó a los asistentes a “dejar de lado la tristeza” y celebrar la vida de los niños.

Asimismo, el alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, expresó las condolencias de la ciudad y pidió honrar a los niños transmitiendo “la gentileza, la alegría y el amor que compartieron tan generosamente”.

El gobernador de Louisiana, Jeff Landry, ordenó que las banderas ondearan a media asta durante la semana siguiente en el Capitolio y otros edificios estatales. En un mensaje leído por Landry, las víctimas fueron descritas como “la luz de sus hogares y el alma de sus aulas”.

Al finalizar el servicio, los dolientes se trasladaron al cementerio en autobuses dispuestos por la iglesia. Kimble cerró la ceremonia con una oración por la sanación: “Ayúdanos a salir de aquí, porque sabemos, oh Dios, que el dolor es solo temporal. Si ponemos nuestras manos a tu favor, nos guiarás a través de esto”.

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