Caos en Syracuse: hombre con escopeta hirió a dos policías tras atacar a un perro con machete

Dos agentes de policía de Syracuse, Nueva York, resultaron heridos de bala el sábado durante un enfrentamiento con un hombre armado que se atrincheró en un complejo de apartamentos después de presuntamente atacar a un perro con un machete.

Según informó el New York Post, citando a la cadena local WSYR-TV, el sospechoso permaneció encerrado durante varias horas dentro de un apartamento ubicado en el complejo Pioneer Homes, en el centro de la ciudad, mientras intercambiaba disparos con las autoridades.

El hombre, cuya identidad se desconoce, finalmente salió del apartamento alrededor de las 3:15 de la tarde y se entregó a oficiales del Departamento de Policía de Syracuse.

Recibió atención médica en el lugar, aunque inicialmente no estaba claro si había resultado herido.

Durante el enfrentamiento se escucharon disparos esporádicos durante gran parte de la tarde, mientras numerosos agentes rodeaban la zona.

Los dos policías baleados fueron trasladados al Hospital Médico Upstate y permanecían en condición estable, reportó WSYR-TV.

Además, un tercer oficial sufrió lesiones que no estaban relacionadas con disparos y también fue llevado al mismo centro médico.

La alcaldesa de Syracuse, Sharon Owens, aseguró posteriormente que los agentes heridos se encontraban de buen ánimo mientras recibían atención hospitalaria.

Ataque comenzó tras denuncia sobre machete

Las autoridades acudieron al lugar poco después del mediodía tras recibir reportes sobre un hombre que presuntamente amenazaba a personas y atacaba a un perro con un machete.

Según Syracuse.com, los oficiales fueron atacados a tiros desde la ventana de un apartamento cuando intentaban intervenir.

El incidente provocó un amplio operativo policial y el cierre de varias áreas cercanas, incluidos tramos de la Interestatal 81.

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