Estás comiendo demasiados huevos y estas 5 señales lo confirman

Aunque comer huevos es uno de mejores ejemplos de lo que significa alimentarse, desde el punto de vista nutricional, consumirlo en exceso también puede generar efectos no deseados. Aporta proteínas, vitaminas, minerales y grasas saludables, pero aún así, necesita de equilibrio.

Especialistas en nutrición de Bupa Salud Latinoamérica coinciden en que comer entre uno y tres huevos al día suele ser seguro para la mayoría de las personas sanas. Sin embargo, el organismo puede enviar señales cuando la cantidad consumida comienza a ser demasiado alta para cada individuo.

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5 señales que arroja tu cuerpo cuando comes demasiados huevos

1. Pesadez y malestar digestivo

Algunas personas experimentan sensación de pesadez, gases, inflamación abdominal, náuseas o incluso diarrea después de consumir muchos huevos.

Esto puede deberse a una dificultad para digerir grandes cantidades de proteínas o grasas, especialmente cuando los huevos se preparan fritos o acompañados de mantequilla, queso o embutidos.

En otros casos, también puede existir cierta sensibilidad o intolerancia al alimento.

2. Cambios en el colesterol y triglicéridos

Aunque el huevo no afecta igual a todas las personas, algunos organismos responden al exceso con un aumento del colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, y de los triglicéridos.

El riesgo puede crecer cuando el consumo elevado de huevos se combina con alimentos ricos en grasas saturadas y ultraprocesados. Los especialistas explican que no solo importa la cantidad de huevos, sino el contexto general de la dieta.

3. Aumento de peso

Los huevos son nutritivos y generan saciedad, pero consumirlos en exceso también puede elevar la ingesta calórica diaria. Esto ocurre sobre todo cuando se preparan fritos, con aceites, mantequilla o acompañamientos altos en calorías.

El aumento de peso puede convertirse en una señal indirecta de que la alimentación perdió equilibrio, incluso si los alimentos consumidos se consideran saludables.

4. Sensación constante de sed o cansancio

Algunas personas que siguen dietas extremadamente altas en proteínas pueden presentar sensación de sed frecuente o fatiga. Esto ocurre porque el cuerpo necesita más agua para metabolizar proteínas y eliminar ciertos residuos a través de los riñones.

Aunque el huevo no suele representar un problema por sí solo, consumir grandes cantidades diariamente durante períodos prolongados puede contribuir a ese desequilibrio, especialmente si existe poca hidratación.

5. Problemas cardiovasculares

En personas con diabetes, antecedentes cardíacos o colesterol elevado, los especialistas suelen recomendar mayor moderación.

Algunos expertos aconsejan limitar el consumo a entre tres y cuatro huevos semanales en determinados pacientes con factores de riesgo cardiovascular.

Por eso, quienes ya padecen hipertensión, enfermedades cardíacas o diabetes deben consultar con un médico o nutricionista antes de aumentar considerablemente el consumo.

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