Alejandro Tommasi sufre daños irreversibles en la vista a causa de los golpes de Óscar Ruiz

Los problemas no cesan para el actor y su esposo

Alejandro Tommasi reveló que perdió casi la mitad de la visión en un ojo, a causa de los golpes que le propinó su expareja, Óscar Ruiz, hace un par de meses.

En una entrevista con el programa Ventaneando, el actor detalló que sufre daños irreversibles en la vista, similares a los que podría padecer una persona de la tercera edad, por lo que en los próximos días se someterá a estudios para saber qué tipo de tratamiento llevará.

“Yo tengo que estar cada 15 días yendo con la oculista. No me puede dejar. Ya tengo el vítreo desprendido, que eso sucede nada más a los 75, 80 años. Ya se me desprendió el vítreo del ojo y ya es un daño irreversible. Yo perdí casi ya la mitad de la vista“, explicó a la emisión de TV Azteca.

Con respecto al proceso legal en contra de su esposo, quien supuestamente le robó e intentó apoderarse de varios objetos, Tommasi detalló que se encuentran en el proceso de desahogo de pruebas; después deberán comparecer ante el Ministerio Público.

Ante la situación por la que atraviesa, el histrión aprovechó la plática para pedir trabajo a los productores de la televisora del Ajusco.

“Siempre he sido amante de las telenovelas y ahí están haciendo muy buenas telenovelas. Échenme el lazo. Me voy pa’ allá. De verdad“, rogó.

ASÍ LO DIJO

“(Se determinará) Si lo dejan así o si hay que operar, o si hay que meter un lente intraocular. De que hay un daño irreversible por un golpe seco, sí”.

Alejandro Tommasi, actor.