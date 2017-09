Video: Jennifer Lawrence habla de su pelea con un fan en un bar

La actriz contó su anécdota durante una entrevista en Late Night With Seth Meyers

Durante la filmación de ‘Red Sparrow’ en Hungría, hace unos meses, Jennifer Lawrence acabó peleada en un bar con un sujeto que insistentemente le pedía una selfie.

Así lo reveló la actriz estadounidense en Late Night With Seth Meyers, durante una charla para promover su nueva película, ¡Madre!

“Tengo otra anécdota con el alcohol, en Budapest. ¡Una pelea en un bar! ¡Una pelea real en un bar!“, narró.

“Parece un lugar peligroso para pelear en un bar”, le dijo Meyers. Ella replicó, sonriente: “Quiero decir, ¡para él!”.

El foro del programa estalló en carcajadas.

“Estábamos en el bar, bebiendo un montón de cerveza. Yo estaba ebria, que es raro”, ironizó, mientras tomaba una copa de vino junto al conductor.

“Estaba ebria y este tipo me pidió una selfie, y le contesté ‘no, gracias, no’. Y me dijo ‘por favor, ¡mi novia no lo creería! Un amigo le respondió: ‘Si tu novia no te cree, entonces no es la buena’. Le dijimos que se fuera y entonces gritó ‘¡bueno, j*dete!‘.

Molesta, Lawrence agarró al hombre, tomó unas cervezas y se las arrojó, pero su amigo la detuvo para que no siguiera desperdiciándolas.

La actriz agregó que un amigo vio al sujeto en el baño empapado de cerveza y llorando.

Confiesan su amor

Jennifer Lawrence, de 27 años, y Darren Aronofsky, de 48, comenzaron su romance hace unos meses, mientras filmaban ¡Madre!, dirigida por él, y al promover el filme estos días, ambos se dedicaron elogios.

La ganadora del Oscar señaló que su novio es único.

“No hay nadie con quien pueda compararlo. No hay nadie como él“.

Durante el Festival Internacional de Toronto (TIFF), el cineasta dijo estar encantado.

“No sé qué es lo que la vuelve fantástica: tal vez fueron sus padres, quizás fue el agua de Kentucky… No tengo idea, pero es como el talento de una generación. (Jennifer) Es un torbellino, un huracán, un terremoto y una tormenta de talento”.

Él le lleva 21 años, pero su relación parece ir viento en popa.

“Antes viví relaciones en las que sólo me sentí confundida, y con él nunca estoy confundida“, precisó ella.

POR: Miguel González