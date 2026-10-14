Nueva York tendrá un brusco descenso de temperatura: ¿cuándo llegará el frío?

Nueva York se prepara para un cambio drástico del tiempo. Después de una jornada con temperaturas cercanas a los 80°F (27°C), la ciudad afrontará un viernes lluvioso y un sábado en el que el termómetro apenas alcanzará los 52°F (11°C). El descenso estará acompañado de viento, una combinación que hará sentir el frío con mayor intensidad, incluso cuando salga el sol.

El cambio más importante se espera entre el viernes 16 y el sábado 17 de octubre, cuando un frente atraviese la región y dé paso a una masa de aire más frío. Para quienes trabajan temprano, llevan a sus hijos a la escuela o planean recorrer los 5 distritos durante el fin de semana, convendrá preparar ropa de abrigo y consultar las actualizaciones meteorológicas antes de salir.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) anticipa precipitaciones durante el avance del sistema y condiciones ventosas después de su paso. Aunque existe la posibilidad de tormentas, todavía hay incertidumbre sobre su intensidad.

¿Cuándo bajarán las temperaturas en Nueva York?

Este día, todavía ofrecerá condiciones casi veraniegas, con una máxima prevista de 79°F (26°C), períodos de sol y posibilidad de algún chubasco, según AccuWeather. El jueves llegará un primer cambio: la temperatura máxima descenderá hasta unos 64°F (18°C), con un cielo mayormente despejado.

El viernes 16 será una jornada de transición. Aunque la máxima podría alcanzar los 70°F (21°C), se esperan lluvias, una posible tormenta por la tarde y vientos. Durante la noche, el termómetro bajaría hasta aproximadamente 46°F (8°C).

El desplome se hará evidente el sábado. La máxima prevista será de apenas 52°F (11°C), unos 27°F menos que el registro esperado para el miércoles. La diferencia equivale a una caída de aproximadamente 15°C en apenas unos días.

El pronóstico para la ciudad contempla, además, una mínima nocturna de 43°F (6°C). El domingo 18, en cambio, habrá una recuperación moderada, con una máxima de 55°F (13°C) y condiciones mayormente soleadas.

El sábado será el día más frío del fin de semana

Que salga el sol no significa que desaparecerá la sensación de frío. AccuWeather sitúa la sensación térmica del sábado alrededor de los 45°F (7°C), por debajo de la temperatura real prevista. El viento será determinante para quienes pasen varias horas en la calle.

El cambio también obliga a considerar las temperaturas nocturnas. Mientras la previsión para la ciudad sitúa la mínima sabatina en 43°F (6°C), el análisis regional del NWS contempla registros en los 30°F (entre aproximadamente -1°C y 4°C) en algunas localidades, con la posibilidad de temperaturas inferiores al punto de congelación en determinados lugares.

Estas condiciones no deben extrapolarse automáticamente a Manhattan, Brooklyn, Queens, El Bronx y Staten Island por igual. Las diferencias geográficas pueden influir en los valores registrados, por lo que será importante revisar el pronóstico específico del destino.

El domingo ofrecerá un respiro, aunque no devolverá el ambiente templado de mediados de semana. Para quienes tengan actividades al aire libre, la recomendación será mantener el abrigo a mano y prestar atención a las condiciones durante las primeras horas del día y al anochecer.

Lluvias y posibles tormentas antes de la llegada del frío

El viernes concentrará buena parte de la atención meteorológica. El frente podría producir tormentas durante la tarde, pero el NWS todavía no considera suficientemente definida su evolución como para asegurar que serán fuertes o severas.

El horario de llegada del sistema y las condiciones atmosféricas que encuentre determinarán cómo se desarrolla el episodio. Por ahora, la señal más consistente es la combinación de precipitaciones, viento y un descenso marcado de las temperaturas después del paso del frente.

Si tienes previsto viajar a una localidad cercana o asistir a un evento al aire libre el viernes, consulta el pronóstico actualizado del lugar antes de salir. Llevar un paraguas o una prenda impermeable también ayudará a afrontar las precipitaciones.

¿Hasta cuándo durará el frío en Nueva York?

El episodio no apunta, por ahora, a una racha prolongada de temperaturas bajas. El NWS describe la masa de aire como transitoria, mientras que las previsiones de AccuWeather muestran una recuperación gradual al comenzar la próxima semana.

El lunes 19 de octubre, la máxima rondaría los 61°F (16°C), y el martes 20 podría llegar a 65°F (18°C). Aunque estos valores seguirán por debajo del registro cálido del miércoles, supondrán una mejoría frente al sábado.

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