Cambio de hora en Nueva York 2026: desde cuándo oscurecerá antes de las 5 de la tarde

Nueva York se prepara para uno de los cambios más notorios del otoño. El domingo 1 de noviembre de 2026 terminará el horario de verano y los relojes deberán atrasarse una hora. Además de permitir una hora extra de descanso durante esa madrugada, el ajuste hará que oscurezca mucho más temprano.

El cambio ocurrirá a las 2:00 a.m., cuando los relojes volverán a marcar la 1:00 a.m. Desde ese momento, Nueva York pasará del horario de verano del Este (EDT) al horario estándar (EST), que permanecerá vigente hasta marzo de 2027.

Para quienes salen del trabajo o de la escuela durante la tarde, la diferencia será evidente: a comienzos de noviembre, el sol comenzará a ponerse antes de las 5:00 p.m.

Puedes ver: NY ofrece actividades gratis para niños durante octubre: dónde encontrar calabazas y fiestas de otoño

A qué hora oscurecerá en Nueva York después del cambio

Según los cálculos astronómicos de Time and Date, el 3 de noviembre el sol se pondrá aproximadamente a las 4:49 p.m. en Nueva York. Una semana después, el 10 de noviembre, lo hará alrededor de las 4:42 p.m.

La reducción de las horas de luz continuará hasta diciembre, cuando se producirá el solsticio de invierno.

Puesta del sol en NYC:

3 de noviembre: 4:49 p.m.

5 de noviembre: 4:47 p.m.

10 de noviembre: 4:42 p.m.

15 de noviembre: 4:37 p.m.

20 de noviembre: 4:34 p.m.

Los horarios son aproximados y pueden variar ligeramente según la ubicación dentro de la ciudad.

Puedes ver: Nueva York abrirá 160 calles y plazas para celebrar Halloween en octubre

Por qué el cambio de hora hace que anochezca más temprano

El horario de verano adelanta los relojes una hora para trasladar parte de la luz disponible hacia la tarde. Cuando termina, la hora oficial vuelve a ajustarse al horario estándar. Esto significa que, aunque durante la mañana habrá más claridad según el reloj, el atardecer ocurrirá aproximadamente una hora antes que el día anterior.

El cambio no reduce por sí mismo la cantidad de luz solar: esa disminución está relacionada con la estación del año y la inclinación del eje terrestre.

En Nueva York, los días continuarán acortándose durante noviembre y parte de diciembre.

Puedes ver: Nueva York busca mantener el horario de verano todo el año: qué dice el proyecto de ley y qué estados deben aprobarlo

Qué relojes hay que cambiar el 1 de noviembre

La mayoría de los teléfonos celulares, computadoras y dispositivos conectados a internet ajustan automáticamente la hora cuando tienen configurada correctamente su zona horaria. Sin embargo, algunos dispositivos requieren intervención manual, como despertadores convencionales, relojes de pared, hornos, microondas y determinados sistemas de automóviles.

Para evitar confusiones, conviene revisar estos aparatos antes de acostarse el sábado 31 de octubre.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos es el organismo federal encargado de supervisar la aplicación de las normas de horario de verano.

Cuándo volverá a cambiar la hora en Nueva York

El próximo cambio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027, cuando los relojes deberán adelantarse una hora, de las 2:00 a.m. a las 3:00 a.m.

Hasta entonces, Nueva York permanecerá en horario estándar del Este. Aunque existen propuestas legislativas para modificar el sistema de cambios semestrales, no se ha establecido una nueva regla federal que altere las fechas previstas.

Sigue leyendo:

El follaje de otoño en Nueva York 2026: la fecha que marca el pronóstico para ver los colores en su máximo esplendor

¿Habrá Navidad blanca en Nueva York y Nueva Jersey en 2026? Qué dicen los mapas y El Niño

El paseo de otoño cerca de Nueva York que reúne 7,000 calabazas iluminadas: entradas desde $24



