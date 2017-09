Salud de esposa de Danilo Carrera lo forzó a salir de ‘Bailando Por Un Sueño’

Se reveló que Danilo Carrera está casado con la actriz Angela Rincón

La inesperada salida de Danilo Carrera de “Bailando Por Un Sueño” tomó a todos por sorpresa, inclusive a la chica que participaba con el en el programa.

Aunque el protagonista de la serie “Sin Rastro De Ti” no dio el motivo de porque abandonaba la competencia de baile, el conductor Javier Poza aseguró que era porque tenía que estar al lado de su esposa Angela Rincón que está grave de salud.

“A nombre de toda la producción y a nombre de todo este público, le mandamos un fuerte abrazo a Danilo y deseamos la pronta recuperación de su señora esposa”, comunicó Poza sin especificar de que padecía Angela Rincón.

Listos para acompañarme en esta aventura #daniloca #daniloco #familiadaniloca ?? #bailandoporunsueño empieza a las 8:30 por #lasestrellas A post shared by Danilo Carrera (@danilocarrerah) on Sep 10, 2017 at 5:56pm PDT

Carrera ha manejado su vida privada con mucho sigilo y no era de conocimiento general que estuviera casado con Rincón. Inclusive, cuando fue cuestionado por el asunto prefirió mantener la respuesta en suspenso.

“Yo no lo voy a desmentir y tampoco lo voy a confirmar, porque me encanta que no sepan nada de mí. Tengo muchas cosas que no conocen… a mí me encanta y lo voy a mantener en misterio el tiempo que yo quiera”, declaró Danilo en el programa “Hoy”.

Lo importante es que Angela Rincón sienta el apoyo de su esposo Danilo Carrera y que pronto se pueda recuperar.