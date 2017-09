La “gran mentira” de Trump en Twitter que tiene a las redes ardiendo

Una vez más el presidente Donald Trump es descubierto desinformando a los estadounidenses en sus redes sociales.

Un nuevo proyecto del partido republicano para derogar y remplazar el Obamacare llega nuevamente al Congreso a través del proyecto de ley de los congresistas Lindsey Graham de Carolina del Sur y Bill Cassidy de Lousiana el cual ya ha prendido las alarmas de las distintas asociaciones médicas de EEUU porque además de elevar los costos, cortar cobertura para pacientes de la tercera edad deja desamparados a pacientes con condiciones preexistentes.

Aun así y ante el afán del presidente de que se apruebe el proyecto con el fin de cumplir una de sus principales promesas de campaña, acabar con el Obamacare, Trump publicó un tuit este miércoles que rápidamente hizo estallar las redes.

I would not sign Graham-Cassidy if it did not include coverage of pre-existing conditions. It does! A great Bill. Repeal & Replace.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2017