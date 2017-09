Rosario Flores trae su pasión gitana a Nueva York

La cantante y compositora española llenará el B.B King Blues de bossa nova, rock, pop y mucho flamenco

La cantante española Rosario Flores recuerda que desde pequeña soñaba con las luces y con el público, ataviada en alguna pieza de su mamá la cantante y actriz Lola Flores, y asegura que luego de 25 años de carrera, cada vez que sube a un escenario siente la emoción de la primera vez.

“Me encanta andar de gira. Más que la grabación de los discos o presentaciones en televisión, lo que el público valora más de mi son las presentaciones en vivo, porque soy una artista de estar en directo. El que no me ha visto en un concierto entonces no sabe mucho de mí porque es el espacio en donde realmente soy Rosario cien por ciento. Soy de expresarme mucho con el cuerpo y con las manos, hay mucha pasión mis conciertos”, comenta la artista que se presentará esta noche en B.B King Blues Club.

La artista, que funde en su música rumba catalana, flamenco y sonidos como bossa nova, pop y rock, adelanta que durante su concierto hará un recorrido por sus temas más populares hasta llegar a su más reciente álbum ‘Gloria a ti’, que salió a finales del año pasado.

“Vengo con mucha ilusión a Nueva York y con una banda buenísima, habrá mucha rumba, mucha energía. Voy a cantar mis canciones más conocidas y temas de ‘Gloria a ti’ que es un disco disco muy especial para mí y es algo que comienza desde la misma portada. Llevo puesta en la foto una bata de cola que era de mi madre y también le dedico una canción en este álbum. Esta es una manera de volver a mi esencia, a lo que soy”, agrega la ganadora de dos premios Grammy Latinos.

El disco, además, rinde tributo a la memoria de su hermano el cantautor Antonio Flores. La intérprete de temas como ‘Estoy aquí’, ‘De mil colores’ y ‘Sabor, sabor’, cuenta que nunca tuvo oportunidad de grabar un tema junto a él, pero que gracias a la tecnología pudo unir ambas voces en la canción ‘Hace tiempo’.

“Mi hermano fue muy importante en mi vida y en mi carrera, me ayudó con las composiciones de mis dos primeros discos. Fue un gran apoyo. Y quisieron las estrellas que yo siguiera escribiendo, creando música y aquí estoy. ‘Gloria a ti’ es un disco también para dar gracias a la vida porque se ha portado muy bien conmigo. Soy muy espiritual, esta producción es una mirada a esa vocecita que todos tenemos que nos dice cosas bonitas, una mirada al interior”, agrega.

Rosario asegura que no hace pausas cuando se trata de componer y que aún estando de gira ha logrado crear nuevo material. Explica que sus canciones nacen de sus vivencias por lo que siempre encuentra inspiración. “Nunca sabes cuándo aparecerá una canción. Tengo mucho material inédito, sigo viviendo y escribiendo”, añade.

La cantante también trabaja en otro proyecto que la llena de ilusión, la puesta en marcha de un musical sobre la vida de su mamá Lola Flores, conocida también como ‘La Faraona’.

“Mi madre era fantástica, es muy difícil recoger lo maravillosa que era en tan poco tiempo, este es un proyecto que demanda mucho trabajo, mucha dedicación, pero vamos avanzando y ya tenemos un guión, poco a poco vamos juntando todas las piezas. Ver ese musical listo es uno de los grandes anhelos de mi hermana Lolita (Flores) y mío, un gran sueño”, concluye.

En detalle

Qué: Concierto de Rosario Flores

Dónde: B.B King Blues

Cuándo: Esta noche, jueves 21, a las 7 p.m., en el 237 West 42, st.

Entradas: Desde $69

Información: http://www.bbkingblues.com