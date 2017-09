3 claves para un día exitoso

Te vas a aterrar de lo simple que es cambiar el rumbo de tu día

Hay rutinas simples de asumir que pueden cambiar de forma radical tu día. Te sorprenderás al ver las pequeñeces que puedes hacer para tener un día más productivo.

1. Tiende tu cama

Puede que hasta el momento no sea un hábito, que te de pereza o simplemente no le halles sentido, pero no te imaginas cuánto te ayudará a organizar tu mente.

Cuando te levantas y lo primero que haces es organizar tu cama, automáticamente le das click de inicio a tu cerebro. Es una forma productiva de activarte para tu jornada del día. Además es un descanso visual y mental ver tu cuarto en forma al regresar a casa.

Sorprendentemente este cambio se notará tanto en tu tiempo de actividad, como en el tiempo de descanso.

2. Piensa positivo y hazlo a consciencia

Proponte agradecer por 3 cosas cada día. ¿Qué tienes que te haga sentir agradecida o afortunada? ¿Qué de lo que has trabajado con persistencia has logrado? ¿Tienes salud, un techo y alimento? Tienes algo por lo que puedes agradecer.

El simple hecho de estar leyendo este artículo demuestra que estás en una condición privilegiada. Tienes internet y la posibilidad de sentarte por un tiempo a despejar tu mente. ¡Eres afortunada!

3. Organiza tu plan del día

Ponerte metas para lo que será tu día no significa que se deba seguir al pie de la letra. Es importante que sepas qué quieres cumplir para que al final del día celebres el haberlo logrado. No hay nada que pueda alterar más tu vida que tener tareas pendientes, pero estar como un barco sin destino. Necesitas organizar tu mente, saber qué tienes por hacer y priorizar. Cuando tienes un plan esfuérzate por cumplirlo. Dale posibilidad a los descansos y al final del día evalúate, celebra el haber cumplido tu plan así haya sido de forma parcial.