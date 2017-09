Protestan contra la desigualdad racial en arresto de estudiantes

La lucha por la igualdad en las escuelas y la no discriminación policial continúan siendo dos grandes objetivos de la Ciudad, pero miembros de la comunidad educativa no está nada conforme con el modo en que las autoridades está manejando este asunto.

Con el fin de mostrar su descontento hacia las políticas de actuación que el Departamento de Policía (NYPD) sigue en las escuelas, decenas de estudiantes, profesores y directores realizaron una rueda de prensa este viernes frente a la sede del Departamento de Educación (DOE), para pedir al alcalde Bill de Blasio que se dejen de arrestar a los alumnos de la minorías por cometer faltas menores y delitos no criminales.

La rueda de prensa, y una demostración posterior, coincidieron con la publicación de nuevos datos oficiales que demuestran la creciente desigualdad racial registrada en los arrestos, citaciones judiciales e informes policiales registrados en las escuelas de la ciudad.

De acuerdo al informe, el 92.4% de todas las detenciones que se registran en las escuelas públicas de la Gran Manzana involucran a jóvenes latinos o afroamericanos, quienes sólo representan el 67% del total de estudiantes de la ciudad. Algo parecido sucede con las cifras de citaciones judiciales e informes policiales a nivel local, que involucran a niños y adolescentes de estos colectivos en un 88.6% y en un 88.8% de los casos respectivamente.

En esta línea, las menores afroamericanas son 12.7 veces más propensas a ser arrestadas por la Policía que las jóvenes blancas y tienen una probabilidad 6.7 veces mayor de recibir una citación judicial. Por su parte, los niños afroamericanos son 7.5 veces más propensos a ser detenidos por las autoridades que los blancos y tienen una probabilidad 4.6 veces mayor de ser llamados a los tribunales.

Sin embargo, la mayor discriminación racial entre los jóvenes tiene lugar en el uso de esposas por parte de la Policía, ya que, según el informe, el 96% de los estudiantes que sufrieron una crisis de salud mental en la escuela terminaron siendo esposados.

Tras la rueda de prensa, los asistentes marcharon hacia la Corte de Citaciones Judiciales de Nueva York, bajo el liderazgo de varios grupos enfocados en la mejora del sistema educativo de la ciudad, entre los que se incluían Ugnayan Youth for Justice and Social Change, Rockaway Youth Task Force, Dignity in Schools Campaign – New York y Urban Youth Collaborative, integrado a su vez por Make The Road New York, Sistas and Brothas United y Future of Tomorrow.

Estos nuevos datos vuelven a constatar lo que la comunidad educativa lleva ya años denunciando: mientras que los jóvenes blancos reciben compasión y ayuda cuando cometen una infracción, las comunidades afroamericana y latina pasa a jurisdicción de la Policía y del sistema judicial, truncando así sus posibilidades de progresar en el futuro.