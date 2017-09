Sebastián Rulli critica a famosos que se quieren promocionar con tragedia en México

El galán de telenovelas explotó contra quienes solo buscan querer lucirse

Sebastián Rulli ha sido uno de los famosos que ha usado sus redes sociales para apoyar a las víctimas del terremoto en México publicando información pertinente de como ayudar.

El galán de telenovelas también se le ha visto compartir videos apoyando los esfuerzos de la entrega de víveres y demás sin querer darse protagonismo de héroe.

Hay algunas estrellas que han aprovechado la oportunidad de lucirse durante este trágico episodio, y Rulli criticó fuertemente a estas personas que solo se muestran ayudando para hacerse de fama.

Dando eco a un mensaje que el presentador de “Mira Quien Baila“, Javier Poza, publicó, el también novio de Angelique Boyer, publicó el texto en su cuenta de Instagram.

“Por favor si eres persona pública o no, ten la sensibilidad suficiente para no hacerte promoción con la tragedia. Utiliza tus redes solo para lo necesario, transmite lo indispensable, lo útil. No necesitas mostrarle a nadie que estás ayudando. Ayuda y punto. Eso es lo único importante”, se lee en el mensaje.