Horror en Nueva York: joven intentó matar a su hermana lanzándola en su auto al río Hudson, según la policía

Ahmed H. Hemedan, joven de 20 años, fue acusado de intento de homicidio por supuestamente atacar a su hermana cuando ella estaba al volante, provocando que su auto cayera al río Hudson en Albany, capital estatal de Nueva York.

Hemedan se declaró “no culpable” tras ser arrestado y acusado por el incidente ocurrido en la rampa para embarcaciones de Corning Preserve, ubicada en 20 de Quay St. Los agentes acudieron alrededor de las 3 p.m. del domingo y encontraron un vehículo en el agua. La investigación preliminar reveló que, cuando ambos iban en un auto, al parecer la conductora fue estrangulada por su hermano, lo que provocó que ella condujera hasta caer al río, relató ABC News.

La policía indicó que, posteriormente, Hemedan sacó a la víctima del automóvil sumergido e intentó ahogarla. Presuntamente, le rodeó el cuello para inmovilizarla y le mantuvo la cabeza bajo el agua a la fuerza hasta que perdió el conocimiento.

Hemedan fue detenido en el lugar de los hechos. Una persona que ayudó a sacar a la víctima no identificada del agua declaró que, al realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) observó que tenía los labios azulados.

La mujer fue atendida por el Departamento de Bomberos y trasladada al Albany Medical Center Hospital, donde se encuentra en estado estable. Hemedan compareció ante el Tribunal Penal, quedó detenido y además se dictó una orden de prohibición de contactar a su hermana. Debe volver a la corte el 14 de agosto, indicó News 13. No está claro el motivo del supuesto ataque.

Crímenes entre parientes

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

El mes pasado Joseph Horner, joven maestro de música, fue acusado como sospechoso de haber violado y matado a su cuñada Victoria Castle (25) al estrangularla en Long Island (NY). También dos madres fueron halladas muertas en pocos días en hogares en Queens (NYC) y en ambos casos sus hijos fueron detenidos como sospechosos. Además días después del brutal homicidio a balazos de Julia Anderson (39) dentro de su auto en El Bronx (NYC), su tío fue detenido y la policía sospecha que el crimen fue consecuencia de una disputa sobre quién heredaría la casa que compartían.

En mayo Paul Caneiro (59) fue sentenciado a cadena perpetua por matar a su hermano menor Keith, su cuñada Jennifer y a sus dos sobrinos niños Jesse y Sophia, tras un dramático juicio que estuvo retrasado por años en Nueva Jersey.

En marzo un hombre mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey. En octubre de 2025 un joven de 27 años fue detenido tras presuntamente apuñalar mortalmente a su suegra y herir a su cuñado y a sí mismo antes de provocar un incendio en un hogar en Queens (NYC).

En diciembre Wei Hou, un hombre con antecedentes penales, fue acusado como sospechoso de haber matado a golpes a su madre de 76 años en un apartamento del Lower East Side de Manhattan (NYC). En noviembre Kaseem Stukes mató a su madre, a su hija y al novio de la joven, y luego a sí mismo en un apartamento en El Bronx (NYC).

También en noviembre Scot Thompson fue acusado de haber baleado fatalmente a sus hermanos mayores cuando se desató una pelea durante una reunión familiar en una cabaña en un viaje de caza en Nueva York. Además Rodney Johnson fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de haber ultimado a su hermana menor apuñalándola repetidamente frente a su madre dentro de un apartamento en East Harlem (NYC).

En agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

En 2023 August Velasco fue detenido como sospechoso de haberle quitado la vida a su padre de 76 años a golpes y usando un cuchillo en su hogar en Yonkers (NY). En el otoño de 2022 un hombre le disparó fatalmente a su madre y su esposa y luego condujo más de 12 millas hasta un campo de tiro en Newstead (NY), donde mató a su padre y luego a sí mismo. En julio de ese año una madre hispana de 36 años se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en la localidad Danbury de Connecticut.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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