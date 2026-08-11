Eclipse solar del 12 de agosto: a qué hora y en dónde se verá en Nueva York y Nueva Jersey

Un eclipse solar parcial podrá observarse este miércoles 12 de agosto desde distintos puntos de Nueva York y Nueva Jersey, aunque el espectáculo será mucho más discreto que en las regiones donde la Luna cubrirá por completo al Sol. En la ciudad de Nueva York, cerca del 10% del disco solar quedará oculto durante el momento de mayor cobertura.

El fenómeno comenzará poco después de la 1 de la tarde y alcanzará su punto máximo durante la primera parte de la tarde. Para quienes quieran presenciarlo, la ventana será relativamente breve: en Nueva York, el eclipse terminará antes de las 3 de la tarde.

La diferencia de cobertura entre ciudades responde a la ubicación geográfica de cada una respecto de la trayectoria del eclipse. Mientras más al norte se encuentre el observador dentro del área de visibilidad parcial, mayor será la porción del Sol que quedará cubierta.

¿A qué hora se verá el eclipse solar en Nueva York?

En Nueva York, el eclipse comenzará aproximadamente a la 1:07 p.m. (ET), según los datos citados por PIX11. La Luna avanzará gradualmente sobre el disco solar hasta alcanzar su máxima cobertura cerca de las 1:54 p.m. (ET), cuando aproximadamente 9.5% del Sol quedará oculto.

Después de ese momento, la Luna comenzará a retirarse del disco solar y el fenómeno concluirá alrededor de las 2:38 p.m.

En otras ciudades de la región, el horario y la magnitud serán ligeramente diferentes. Albany tendrá una de las mayores coberturas del estado, con cerca del 13%, y su máximo está previsto alrededor de las 1:50 p.m. (ET).

En Rochester, la cobertura llegará aproximadamente al 9.3%, con el máximo cerca de las 1:43 p.m. (ET). En Buffalo, será menor, de alrededor del 7.5%, y alcanzará su punto máximo aproximadamente a las 1:42 p.m. (ET).

En Nueva Jersey, Newark tendrá una cobertura cercana al 9.3%, con el máximo alrededor de las 1:53 p.m. (ET) En Trenton, la Luna cubrirá cerca del 7.8% del Sol, también alrededor de las 1:53 p.m. (ET).

La ubicación, por lo tanto, marcará una diferencia perceptible en la experiencia de quienes observen el cielo desde distintos lugares de la región.

Nueva York quedará fuera de la zona del eclipse total

Aunque el eclipse será visible desde Nueva York y Nueva Jersey, ninguna de estas zonas estará dentro de la franja de totalidad. La sombra más profunda de la Luna recorrerá otras regiones del planeta, entre ellas Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico, España, una pequeña parte de Portugal y el norte de Rusia.

En Estados Unidos, la totalidad tampoco será visible. Según la NASA, Alaska tendrá algunos de los porcentajes más elevados: Fairbanks alcanzará cerca del 37%, Anchorage alrededor del 28% y Juneau aproximadamente 17%. En los estados continentales, Maine estará entre los lugares con mayor cobertura.

Para Nueva York, el fenómeno tendrá además un valor especial por su relativa rareza. La próxima oportunidad para observar un eclipse solar parcial desde la ciudad será en enero de 2028, aunque será mucho menos llamativa: apenas cerca del 3% del Sol quedará cubierto.

Quienes esperen un eclipse solar total tendrán que armarse de paciencia. La próxima vez que la totalidad sea visible desde NYC será en 2079.

Sigue leyendo:

* El eclipse solar más largo de la historia: ¿Cuándo ocurrirá y será visible en EE.UU.?

* 5 síntomas de que tu vista sufrió daños por el eclipse solar

* Eclipse solar: ¿Existe la llamada “enfermedad del eclipse”?