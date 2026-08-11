Seguro Social 2027: 3 cambios que afectarán tu cheque y tus impuestos

Millones de estadounidenses beneficiarios del Seguro Social podrían recibir hasta $79 adicionales al mes a partir del 1 de enero de 2027, mientras que el límite de ingresos para quienes siguen trabajando y el tope salarial sujeto al impuesto del Seguro Social también están proyectados para aumentar.

Estas son las principales proyecciones para el año próximo, cuyas cifras oficiales se conocerán en octubre, de acuerdo con un análisis publicado el 6 de agosto por Yahoo Finance, con base en el informe de la Junta de Fideicomisarios del Seguro Social.

Dichas estimaciones apuntan a un COLA de 3.8%, un límite de ingresos de hasta $67,200 para determinados trabajadores jubilados y un tope salarial sujeto al impuesto de hasta $190,200.

El aumento del beneficio, sin embargo, no necesariamente se traduciría en la misma cantidad de dinero disponible. Otros factores como las primas de Medicare Parte B también subirían y podrían absorber una parte del ajuste antes de que se refleje en el cheque del beneficiario.

El COLA de 2027 rondaría el 3.8%

Según The Senior Citizens League (TSCL), que mide mensualmente la inflación que afecta a los adultos mayores, el ajuste por costo de vida (COLA) de 2027 rondaría 3.8%, por encima del 2.8% aplicado en 2026.

De confirmarse, ese porcentaje añadiría cerca de $79 mensuales al beneficio promedio actual de $2,084. La cifra oficial se conocerá hasta mediados de octubre de 2026, cuando la Administración del Seguro Social (SSA) calcule el dato con base en la inflación de julio, agosto y septiembre.

La proyección todavía puede cambiar

Mary Johnson, analista independiente, había estimado un COLA de hasta 4.7% en junio, pero redujo posteriormente su cálculo a 3.7% tras una reducción en la inflación, menor a la esperada.

Johnson recordó que el reporte de junio no forma parte de los tres meses que determinarán el COLA oficial. Por ello, la estimación todavía puede cambiar antes del anuncio de octubre.

Además, en julio se dio un nuevo enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, provocando nuevas restricciones en el Estrecho de Ormuz, que afectarán el precio de los combustibles, un componente que afecta directamente la inflación para las siguientes semanas.

El límite de ingresos para quienes se jubilan y siguen trabajando

Los estadounidenses que cobran Seguro Social antes de alcanzar su edad de retiro normal y continúan trabajando están sujetos a un límite anual de ingresos.

En 2026, esos límites son de $24,480 para quienes están por debajo de su edad de retiro plena durante todo el año y de $65,160 para quienes alcanzan esa edad durante 2026.

Para 2027, la Junta de Fideicomisarios proyecta que los límites pueden subir a $25,200 y $67,200, respectivamente.

Esto permitiría a los beneficiarios que siguen trabajando ganar más dinero antes de que la Administración del Seguro Social (SSA) retenga una parte de sus beneficios.

El tope salarial sujeto al impuesto del Seguro Social también subiría

El tercer cambio afecta principalmente a los trabajadores con ingresos elevados por encima de los $184,500 dólares al año en 2026, están sujetos al impuesto del Seguro Social. Para 2027, el informe de los fideicomisarios proyecta que el nuevo límite será de $190,200.

Los ingresos que superen ese límite no estarían sujetos al impuesto de Seguro Social del 6.2%. Por lo tanto, el incremento afecta principalmente a los trabajadores con salarios altos, que tendrían una mayor cantidad de ingresos sujetos al impuesto.

El impacto del costo de Medicare en el aumento al Seguro Social

Antes de considerar el 3.8% como un aumento completo en el cheque del Seguro Social, los beneficiarios deben considerar un ajuste a Medicare Parte B.

La prima estándar proyectada pasaría de $202.90 a $209.50 mensuales, un incremento de $6.60.

Eso significa que un beneficiario con un aumento bruto de aproximadamente $79 mensuales por el COLA tendría que descontar también el incremento de la prima de Medicare para saber de cuánto dinero adicional realmente tendrá disponible.

¿Qué pueden hacer los beneficiarios del Seguro Social desde ahora?

Revisar su cuenta de my Social Security para consultar su historial y estimar su beneficio

para consultar su historial y estimar su beneficio Si continúa trabajando mientras recibe Seguro Social, revisar sus ingresos anuales frente a los límites proyectados

Al hacer su presupuesto para 2027, considerar el aumento de Medicare y no solamente el COLA proyectado

Para quienes dependen del Seguro Social como una de sus principales fuentes de ingresos, el COLA funciona como una compensación frente al aumento de los precios de alimentos, vivienda y otros gastos cotidianos.

Sin embargo, el aumento proyectado no siempre se combina en una mejora permanente del poder adquisitivo. El resultado final dependerá de la inflación registrada durante los próximos meses que determinan el COLA y de otros costos que afectan directamente a los beneficiarios, como Medicare.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cambios relevantes en el Seguro Social para 2027

¿Cuándo se confirmará el COLA de 2027?

La SSA anunciará la cifra definitiva en octubre de 2026, después de conocer los datos de inflación correspondientes a julio, agosto y septiembre.

¿Cuánto recibiría de más un jubilado con un COLA de 3.8%?

Un beneficiario que actualmente recibe el promedio de $2,084 tendría un aumento aproximado de $79 mensuales, antes de considerar los descuentos de Medicare.

¿El aumento de Medicare se descuenta automáticamente del Seguro Social?

Para los beneficiarios que tienen la prima de Medicare Parte B descontada de su beneficio, el costo se resta directamente del pago mensual.

¿A quién afecta el límite de ingresos del Seguro Social?

Principalmente a quienes reciben beneficios antes de alcanzar su edad de retiro plena y continúan trabajando. Los límites proyectados para 2027 son de $25,200 y $67,200, dependiendo de la situación del beneficiario.

¿Quiénes pagarían más impuestos con el nuevo tope salarial?

Los trabajadores con ingresos superiores al límite sujeto al impuesto del Seguro Social. El tope proyectado para 2027 es de $190,200, frente a $184,500 en 2026.

¿Estas cifras ya son definitivas?

No. El COLA, los límites de ingresos y el tope salarial mencionados para 2027 son proyecciones. La SSA confirmará los valores oficiales posteriormente.

Conclusión

Las proyecciones indican que el Seguro Social podría experimentar varios cambios importantes en 2027, pero no hay cifras definitivas en este punto del año. Una proyección de 3.8% de COLA significaría alrededor de $79 adicionales al mes para alguien que recibe el beneficio promedio, aunque el aumento de Medicare podría reducir el monto final de su cheque.

La cifra definitiva del COLA se conocerá en octubre. Hasta entonces, los beneficiarios deberían utilizar estos cálculos como referencia para planear su presupuesto, antes de actuar con las cifras definitivas.

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