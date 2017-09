Video: La descarga de una abuelita mexicana por la farsa de “Frida Sofía”

"Son chingaderas que hagan eso con una pobre anciana como yo..."

Ciudad de México – “Qué poca madre tienen, hijos de la chingada”, exclamó una mujer de la tercera edad visiblemente indignada por la pifia del caso de “Frida Sofía”, pues afirmó que estuvo al pendiente del caso y llorando por la presunta niña atrapada aún con vida entre los escombros del Colegio Enrique Rébsamen tras el sismo que sacudió a la Ciudad de México.

En un video que circula por las redes sociales, la mujer reclamó a los medios de comunicación la ligereza con la que se registró el supuesto caso, y les exigió que ya no se difunda información falsa, o sólo rumores.

“…son chingaderas que hagan eso con una pobre anciana como yo, que estuve llore y llore todo el día por esa pobre niña y ahora vengo viendo que es mentira, que es falso todo. ¡qué poca madre tienen, hijos de la chingada!”, señaló.

El Almirante Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, Subsecretario de Marina, dijo en mensaje a los medios de comunicación: “Queremos puntualizar que con la versión que se sacó del nombre de una niña no tenemos conocimiento, nunca tuvimos conocimiento de esa versión y creemos, no creemos, estamos seguros que no fue una realidad, puesto que, repito, se corroboró con Educación Pública, con delegación y con la escuela, y todos la totalidad de los niños, desgraciadamente algunos fallecieron, otros, repito, están en hospital, y otros están su casa”, señaló.

Por otra parte, un rescatista, identificado como Erick Castillo, quien trabajó 48 horas en el rescate en el Colegio Enrique Rébsamen, en Tlalpan, ya había advertido que el caso de “Frida” no existía.

Antes de que se confirmara la inexistencia del caso, Castillo abundó la zona de trabajos visiblemente furioso.

En un video compartido a SinEmbargo por el diario veracruzano 60 Minutos, el civil que se presenta como especialista en lugares derrumbados, lamentó el hecho al que llamó como la “mentirota del tamaño del mundo’’.

El rescatista alertó, en ese momento, que ya no había personas atrapadas entre los escombros de la institución privada, donde 26 cuerpos (21 menores y 5 adultos) fueron rescatados tras el sismo que sacudió a la Ciudad de México el pasado martes.