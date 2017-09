Video: Thalía ayuda a damnificados por el sismo en México desde NY

Mis amores, es hora de unir nuestras fuerzas y nuestros corazones por todos los hermanos afectados por los devastadores terremotos en #Mexico. Nuestros niños y muchísimas familias están sufriendo por la pérdida de seres queridos y la falta de albergue, comida, agua potable, etc. El dolor de esta situación es demasiado intenso. 🙏🏻Tú también puedes poner tu granito de arena haciendo una donación a UNICEF via el enlace en mi bio o utilizando la información que proveo abajo. Cualquier cantidad ayuda. Unámonos y juntos alcanzaremos la meta de socorrer a toda nuestra gente en crisis. ¡Gracias desde el fondo de mi corazón! ⭐ Loves, it is time to come together to support the children of Mexico. They are suffering due to the devastation caused by the recent earthquakes. Join me in making a donation to #UNICEFMexico. Any amount will help! 🙌🏻 Make a donation / Dona hoy en: www.donaunicef.org.mx o llama al 01800 841 8888 . . . @unicefmexico @Unicef #niñosdemexico #Terremoto #TerremotoMexico #sismo #RecemosporMexico #OremosporMexico #DiosNosBendiga #SismoCdMx #PrayforMexico

