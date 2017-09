Demi Lovato revela quién es el único que puede consumir drogas en su casa

Mira lo que contó la cantante durante su paso por el programa de Jimmy Fallon

En su adolescencia, Demi Lovato libró una dura batalla contra su adicción a diversas sustancias que por poco le cuesta la vida y que le obligó a ingresar en rehabilitación. Con estos antecedentes, es comprensible que la cantante trate de rodearse ahora de personas que le ayuden a llevar un estilo de vida saludable, evitando a toda costa las malas compañías que pudieran poner en juego su sobriedad al consumir drogas a su alrededor.

Sin embargo, como en toda regla también existe una excepción, y en su caso es el rapero Snoop Dogg, a quien aprecia y admira tanto que incluso le permite fumar marihuana en su hogar.

“Un día se me ocurrió invitar a varias personas a mi casa. Acababa de pasar por una ruptura, y estaba soltera de nuevo. Me propuse conocer gente nueva, pero tenía claro que solo quería que fueran un par de personas con las que poder pasar un rato divertido. Pero cuando me di cuenta, mi casa estaba llena de humo de marihuana, ¡por todas partes! Empecé a decirle a todo el mundo que no podían fumar dentro, que salieran afuera. Aunque claro, no podía decirle a Snoop que no fumara en mi casa, así que al final decidí: ‘Bueno, Snoop, tú haz lo que te dé la gana’“, explicó divertida Demi a su paso por el programa de Jimmy Fallon.

Pese al saludable aspecto que luce la intérprete, lo cierto es que debe esforzarse casi cada día para no recaer en los nocivos hábitos del pasado.

“Hay veces en las que no puedo resistirme y solo pienso en recaer. Y es en esos momentos cuando me siento en mis manos y le ruego a Dios para que me libre de una vez por todas de esta obsesión. Creo, sin embargo, que es mejor compartir estos momentos de flaqueza que guardármelos para mí”, revelaba en conversación con la revista People.