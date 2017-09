Boricuas son los latinos con peor salud en la ciudad de Nueva York

Autoridades revelan primer informe completo sobre la salud de los latinos en la Gran Manzana que demuestra que los puertorriqueños tiene las cifras más altas de enfermedades crónicas y muertes prematuras

Las autoridades de Salud de la Ciudad de Nueva York dieron a conocer este miércoles el primer y más completo informe que se haya realizado hasta ahora, sobre la salud de los latinos que residen en la Gran Manzana.

Si bien el extenso reporte viene a confirmar lo que muchos ya sabían, que algunos grupos latinos tienen altas tasas de enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión y diabetes, el mismo reveló algo que causa preocupación en una comunidad en particular: los puertorriqueños.

De acuerdo al reporte “Health of Latinos in New York City” (Salud de los Latinos en la Ciudad de Nueva York), preparado por el Departamento de Salud e Higiene Mental de Nueva York (DOHMH), los latinos de origen puertorriqueño -ya sea que hayan nacido en Puerto Rico o en Estados Unidos- tienen los peores índices de enfermedades crónicas y por ende son el grupo que sufre de más muertes prematuras (antes de los 65 años).

El reporte dividió a los latinos que viven en la Gran Manzana -que representan el 29% de total de la población de la ciudad-, en cinco grandes grupos tomando en cuenta su herencia y el lugar donde nacieron: puertorriqueños, dominicanos, mexicanos, centroamericanos y suramericanos.

A pesar que los boricuas son el grupo que tiene menos personas sin seguro médico (7% comparado con el 22% de los latinos en genenral y el 13% de todos los neoyorquinos), representan el segmento que “tiene más probabilidades de presentar más resultados adversos que otros grupos de herencia latina”.

Por ejemplo, el 37% de los puertorriqueños en Nueva York sufren de presión arterial alta (hipertensión) en comparación con el 33% de todos los latinos. Se estima que el 35% de los hombres puertorriqueños adultos y el 38% de las mujeres adultas del mismo origen son obesos, y cuando se trata del asma, los boricuas tienen tasas casi el doble más altas cuando se comparan con el resto de los hispanos (27% versus 15%).

Fuman y beben más sodas

Según se puede interpretar analizando los resultados revelados por reporte del DOHMH, muchos de los indicadores negativos que presentan los puertorriqueños en sus salud podrían ser consecuencia de un estilo de vida poco saludable. Un claro ejemplo de ello es el consumo de cigarrillos, que representa un gran riesgo para desarrollar enfermedades cardíacas, cáncer del pulmón y otros problemas de salud.

Mientras que los latinos en general tienen menor prevalencia de fumar que los no latinos, los puertorriqueños superan a todos los grupos étnicos de la Gran Manzana. Se estima que el 25% de los boricuas fuma actualmente, una gran diferencia con sólo el 6% de los dominicanos, 12% de todo los latinos y el 14% los neoyorquinos en general.

Entre estos fumadores se encuentra Natasha Rodríguez, una puertorriqueña de 37 años, quien asegura no sentirse preocupada por las complicaciones de salud que le pueda causar el uso de cigarrillos.

“Yo me fumo una cajetilla de cigarrillos todos los días y me siento bien, creo que estoy saludable”, asegura la boricua quien reside en el Sur de El Bronx y cuyo esposo, quien también es puertorriqueño, consume la misma cantidad de tabaco.

“Mi papá sufre de problemas del corazón y mi abuela por parte de mamá tenía diabetes pero yo no tengo nada”, añade Rodríguez quien confiesa que no se ha hecho chequeos médicos en mucho tiempo.

“A veces me puedo pasar años sin ir al doctor, al menos que sienta un dolor o algo”, dice la boricua quien es madre de dos hijos.

Otro factor de riesgo en el que también se destacan los boricuas por amplio margen, es en el porcentaje de bebidas azucaradas que consumen al día, lo que puede contribuir al aumento de peso y obesidad, y ponerlos en riesgo de desarrollar diabetes e hipertensión. Las cifras del DOHMH muestran que el 40% de adultos puertorriqueños consumen estos productos diariamente, en comparación con el 30% de otros latinos y el 24% del total de neoyorquinos.

Diabetes afecta más a mexicanos

El reporte del DOHMH también vino a confirmar una realidad que por años ha mantenido en alerta a las autoridades de Salud, las cifras desproporcionadas de latinos que sufren de diabetes. En este sentido los mexicanos siguen siendo los más afectados por esta enfermedad en la ciudad con 24%, seguidos de los dominicanos con 20% y los puertorriqueños con 18%. Esto contrasta con el resto de los habitantes de la ciudad que tienen diabetes, que sólo alcanzan el 12%.

Por otra parte, los mexicanos también son señalados en el reporte como el grupo que más consume alcohol, con 36% en comparación del 18% de los latinos en general y del 17% de todos los neoyorquinos.

Corazón dominicano en peligro

Cuando se trata de la salud de los dominicanos, el segundo grupo latino más grande de Nueva York, el reporte del DOHMH indica que estos tienen altas tasas de hipertensión (38% contra el 27% de los no latinos), lo que los pone en riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Estos problemas cardíacos se podría complicar porque los dominicanos son, además, el grupo latino que menos realiza actividades físicas. Según las cifras, sólo el 53% dijo que hace 150 minutos o más de ejercicio moderado a la semana en comparación con el 64% de todos los latinos.

La paradoja de salud hispana

Según informaron las autoridades de Salud, a pesar que tienen menos oportunidades sociales, económicas y de atención médica que otros residentes de la Gran Manzana los latinos en la ciudad de Nueva York a menudo informan estar más saludable en comparación con los blancos no latinos. Además, a pesar de tener altas tasas de fallecimientos por la enfermedad de Alzheimer, diabetes y sobredosis de drogas, los latinos en general presentan menores tasas de mortalidad que los no latinos.

Y es que no todo son malas noticias. Según los datos del reporte “Health of Latinos in New York City”, los latinos han logrado grandes avances en otras áreas de salud como la prevención del cáncer. Se estima que las mujeres latinas que ya cumplieron 40 años de edad presentan más probabilidades de haberse realizado un mamografía en los últimos dos años que las no latinas (82% versus 73%). De igual forma el 73% de latinos que ya cumplieron 50 años se han realizado una colonoscopía. Por otra parte, más del 76% de los latinos informaron que se han hecho la prueba del VIH y el 56% aseguró que usa condón.

El reporte del DOHMH, también analizó otros factores que afectan la salud de los latinos como las muertes por sobredosis involuntarias por drogas, la salud dental, consumo de frutas y verduras, embarazos entre adolescenes y partos prematuros, infecciones con VIH y diagnósticos de Hepatitis C y la salud mental de los adolescentes.

“Como neoyorquinos, nos enorgullecemos de nuestra diversidad y este informe celebra esa diversidad mediante el examen de las diferencias en los factores de riesgo y los resultados (de salud) dentro de la comunidad latina”, dijo la comisionada de Salud, la doctora Mary T. Bassett.

Además, el informe destaca datos demográficos claves, así como las condiciones socioeconómicas, la situación de las viviendas y vecindarios, el empleo, la educación, la carga de los alquileres y el encarcelamiento.

“Como médico y como una latina que creció en El Bronx, conozco de primera mano los complejos factores sociales, económicos y ambientales que pueden afectar la salud de alguien”, dijo la vicealcalde de Salud y Servicios Humanos, la doctora Herminia Palacio.

Sobre el reporte

El reporte “Health of Latinos in New York City” fue elaborado por el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York por petición de la Hispanic Federation (Federación Hispana), en conjunto con las organizaciones The Children’s Aid Society y el Dominican Women’s Development Center. En el mismo participaron ocho investigadores y académicos latinos de las principales universidades y hospitales de la ciudad. El reporte se basó en los 51 indicadores principales que describen la salud de los mayores grupos de latinos en Nueva York: puertorriqueños, dominicanos, mexicanos, centroamericanos y sudamericanos.

Para ver el reporte completo puede ingresar a: http://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/episrv/2017-latino-health-sp.pdf