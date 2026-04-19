Roberto Manrique es impactado por un tubo de metal en el rostro mientras hacía una obra de teatro

El actor Roberto Manrique se encuentra actualmente realizando un proyecto en una obra teatral y, justo un día antes de realizarse el estreno, sufrió un lamentable accidente tras ser impactado por un tubo de metal. Luego del golpe, tuvieron que parar la función para llevarlo al hospital porque el impacto fue en su rostro, específicamente en la zona entre la frente y el ojo.

Manrique es uno de los galanes más recordados por las seguidoras de las telenovelas de Telemundo tras haber participado en proyectos importantes que aún son recordados, como: “Flor Salvaje”, “Victorinos” y “Marido en Alquiler”. Actualmente, solo se dedica al teatro.

¿Cuál fue la gravedad del incidente de Roberto Manrique?

Por ser un tubo de metal el que le impactó, en el hospital se vieron obligados a agarrarle puntos al ecuatoriano, quien mostró a través de sus historias de Instagram las tres zonas exactas donde fue suturado y se aprecian un aproximado de siete puntos o más en los espacios donde fue perjudicado.

Sin embargo, para su fortuna, su cráneo no se vio afectado, ni ninguna otra zona delicada, incluyendo el ojo. De hecho, Manrique informó que su ojo está al 100%, según lo que le indicó el doctor.

Roberto Manrique decidió continuar con el show



El accidente ocurrió este viernes en el preestreno de la obra y, aunque algunos esperaban la suspensión de la actividad, Manrique compartió un video este sábado temprano en su Instagram en el cual indicó que el doctor le dio el “visto bueno” y que la función seguía en pie. Aunque su frente estaba bastante hinchada y con el moretón.

“El show debe continuar, sobre todo si el doctor me da permiso. Hoy estreno y única función en Quito de “Tantas Flores”, una danza sobre la fragilidad de vivir y la belleza de dejar ir”, colocó pie del video el ecuatoriano.

El estreno de la obra titulada “Tantas Flores” efectivamente se efectuó este sábado en la ciudad de Quito (Ecuador) y todo salió bastante bien. Esto simplemente deja en evidencia el profesionalismo, la responsabilidad y el amor que siente Manrique por el arte de actuar, siendo un gran ejemplo.

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