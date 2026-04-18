“Está destruyendo Nueva York:”: Trump vuelve a criticar al alcalde Mamdani tras pausa de “amistad”

Zohran Mamdani y Donald Trump protagonizaron un enfrentamiento verbal desde Nueva York y Las Vegas, luego de semanas de aparente calma.

Trump arremetió contra el alcalde de la ciudad de Nueva York por su agenda de “gravar a los ricos”. Durante una mesa redonda celebrada en Las Vegas el jueves, el mandatario dijo sobre Mamdani: “Quiero decir, es un buen tipo. Me llama todo el tiempo para saludar, pero sus políticas no sirven”.

Más temprano ese mismo día, el republicano publicó en las redes sociales que el alcalde Mamdani estaba “destruyendo Nueva York”. “¡Lamentablemente, el alcalde Mamdani está DESTRUYENDO Nueva York! ¡No tiene ninguna oportunidad! Estados Unidos de América no deberían contribuir a su fracaso. La situación solo irá a PEOR. Las políticas de IMPUESTOS, IMPUESTOS e IMPUESTOS son un GRAVE ERROR. La gente está huyendo. Deben cambiar su rumbo, Y RÁPIDO. La historia ha demostrado que ESTAS “COSAS” simplemente NO FUNCIONAN. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DJT”.

Mamdani respondió ayer, señalando que 93% de los neoyorquinos apoya el impuesto pied-à-terre, dirigido a los no residentes que adquieren propiedades de lujo en la ciudad, y afirmó que dicha medida recaudará “$500 millones de dólares cada año”, fondos que se destinarán a financiar “servicios municipales esenciales, tales como cuidado infantil gratuito, calles más limpias y vecindarios más seguros”.

“Tanto el presidente como yo deseamos que esta ciudad prospere. Y esta es la manera de lograrlo”, declaró diplomáticamente Mamdani, citado por ABC News.

Mamdani afirmó haber dejado claro, tanto a Trump como a la opinión pública, que es un “firme partidario de gravar a los ricos”, y que “imponer impuestos a las segundas residencias de no residentes valoradas en más de $5 millones de dólares encaja perfectamente dentro de ese planteamiento”.

También el jueves Mamdani -el primer alcalde musulmán en la historia de NYC- volvió a criticar la guerra contra Irán: “Estamos gastando al menos $500 millones de dólares al día para bombardear a Irán. Imaginen cuántos maestros podríamos contratar, cuántas viviendas públicas podríamos construir, cuántos puentes y carreteras podríamos reparar si destináramos esa cantidad de dinero a mejorar la vida de la clase trabajadora”.

¿Amor y odio?

“Creo que éste alcalde va a hacer cosas realmente geniales”, afirmó Trump sobre Mamdani el 21 de noviembre, tras su primera reunión en persona, luego de meses de ataques mutuos durante la campaña municipal en 2025, cuando el mandatario lo llamó “extranjero ilegal”, “comunista sin experiencia y con un historial de fracaso total”, amenazó con arrestarlo con ICE y pidió votar por su rival, Andrew Cuomo. Mientras el socialista Mamdani llamó “fascista y déspota” a Trump, incluso tras aquella primera visita.

Pero tras haber calificado a Trump de “déspota” durante su campaña electoral para la alcaldía e intercambiar insultos, Mamdani ha adoptado un enfoque más cordial, visitándolo dos veces en la Casa Blanca, la última vez para pedir apoyo federal a un importante proyecto de vivienda en Queens, el 26 de febrero.

Además el alcalde aprovechó de solicitarle fructíferamente a Trump la liberación de una estudiante de la Universidad Columbia que había sido arrestada horas antes. Sin embargo, apenas días después condenó sus ataques “ilegales” a Irán.

Para explicar la dicotomía, el alcalde afirmó el 28 de febrero: “Mi relación con el presidente (Trump) siempre ha sido honesta y directa, donde ambos dejamos claros nuestros desacuerdos políticos, tanto en público como en privado, y creo que es importante que conste en acta, dada la magnitud de las consecuencias de las que estamos hablando”.

El mes pasado el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, advirtió con ironía a Mamdani que no se dejara manipular por Trump al comentar su supuesta relación “amorosa”.