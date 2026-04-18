Gabriel Coronel y Daniela Ospina se dan el “sí” eterno con linda boda en Colombia

El artista Gabriel Coronel y la empresaria Daniela Ospina cumplieron su sueño este sábado tras contraer matrimonio oficialmente ante Dios, en un acto que se llevó a cabo en una iglesia en la ciudad de Medellín, Colombia, un año después de la propuesta.

Ospina es colombiana, hermana del exportero de la selección de “Cafetera” David y, por esa razón, decidieron que ese sería el lugar donde decretarían su amor para siempre.

Una boda sencilla, pero con muchos invitados

De acuerdo a las primeras imágenes compartidas por el compañero del venezolano en Telemundo, Carlos Adyan, se aprecia la salida de los novios de la iglesia, siendo aplaudidos por una buena cantidad de invitados. Además, de no dejar un momento divertido tras ir caminando coreando “je,je,je…”, como un cántico de celebración.

Los miles de comentarios por las redes sociales para felicitar ese matrimonio no tardaron en llegar, incluyendo los de varios artistas como la presentadora Viviana Gibelli, quien les comentó: “Felicidades“.

Vestimenta de los novios

La pareja se mostró imponente. Daniela se presentó con un vestido blanco sumamente largo, tanto que la asistieron para que no tropezara o lo ensuciara mientras entró y salió del lugar. Aunado a eso, le realizaron un peinado con el cabello recogido y un moño que le sostenía el velo, el cual le sobrepasaba la altura de la cintura.

Mientras que el presentador del programa “En Casa con Telemundo” se colocó un saco beige con detalles negros, con una pajarita negra también y una rosa blanca puesta en su costado izquierdo.

Afianzan su amor con Dios

Esta pareja ya tenía tres años casados por el civil, tras hacerlo en 2023. No obstante, desde hace un año decidieron dar el siguiente paso y formalizar su relación por la iglesia, para ser bendecidos por la misericordia de Dios junto a su familia.

Daniela y Gabriel ya tienen un hijo llamado Lorenzo, quien tiene dos años. Además, Salomé también forma parte de su núcleo familiar, debido a que es la hija que la modelo colombiana tuvo antes de relacionarse con Coronel con el futbolista James Rodríguez.

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