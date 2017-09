Juez de NYC se enfrenta a Departamento de Justicia por “dreamers”: “No tienen corazón”

NUEVA YORK – “¡No tienen corazón! ¡Lo que están haciendo es inaceptable!”

Incapaz de contener su rabia y su frustración, un juez federal de Brooklyn pronunció estas palabras el pasado martes ante un abogado del Departamento de Justicia que no detalló sobre la decisión de la administración del presidente Donald Trump de no retrasar la fecha límite para la renovación de los programas DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).

El enfrentamiento entre el juez Nicholas Garaufis y Brett Shumate, asistente interino del fiscal general, comenzó después de que el abogado asegurara que la Casa Blanca no tenía intención de admitir solicitudes de renovación de los ‘dreamers‘ pasado el 5 de octubre, la fecha límite.

“Es usted la rama Ejecutiva del Gobierno y trabaja directamente para el presidente, por lo que debería saber qué va a suceder con los beneficiarios del programa DACA…”, afirmó Garaufis, quien durante más de una hora intentó averiguar si Donald Trump había dado con una medida alternativa para ayudar los ‘Dreamers’.

Shumate, sin embargo, esquivó constantemente las preguntas del juez ante la atenta mirada de los asistentes a la audiencia: “El presidente aseguró hace unos días que se encontraba buscando nuevas soluciones para estas ‘excelentes’ personas. ¿Qué más puedo añadir yo? ¿Y por qué tiene usted tanta prisa en saberlo?”.

“Esto es una democracia y esas personas han crecido en Estados Unidos… Nadie debería apoyar una decisión tan insensible. Tengo 68 años, he trabajado en todas las ramas del gobierno y jamás me había enfrentado a algo tan despiadado”, respondió Garaufis. “Como ser humano y como ciudadano estadounidense todo esto me resulta inaceptable, y doy gracias a Dios por haber nacido en Patterson, Nueva Jersey, y no en la Ciudad de México”, añadió.

El debate entre el juez y el abogado quedó abierto tras la audiencia, y el Centro Legal de Inmigración Nacional se encuentra debatiendo, en estos momentos, la posibilidad de presentar una petición ante el tribunal solicitando la anulación de la fecha límite para la renovación de los programas DACA.