Target retira polémico disfraz de Halloween y enfrenta nuevas críticas por falta de controles

Target vuelve a estar en el centro de la polémica, ya que la cadena minorista estadounidense retiró de su tienda en línea un disfraz infantil de Halloween después de recibir fuertes críticas por su parecido con representaciones históricas asociadas al blackface, una práctica racista utilizada para caricaturizar a las personas de color.

La controversia no tardó en impactar a la empresa en Wall Street. Las acciones de Target Corp. registraron una de sus mayores caídas dentro del índice S&P Retail Select Industry durante la jornada del martes, en un nuevo episodio que pone bajo escrutinio los controles internos de la compañía sobre los productos que comercializa.

Target reconoce el error y retira el disfraz

El producto, identificado como “Disfraz de payaso de circo que brilla bajo luz negra para niños”, pertenecía a la línea Hyde and EEK! Boutique, una de las marcas de temporada de Target.

El atuendo estaba compuesto por un traje de cuerpo entero en tonos negro y naranja y una máscara con una sonrisa exagerada. Usuarios de redes sociales compararon algunos de sus elementos visuales, entre ellos los gestos, la vestimenta y los rasgos de la máscara, con imágenes históricas vinculadas a los espectáculos de juglares estadounidenses.

Ante las críticas, Target retiró el artículo de su plataforma digital y emitió una disculpa pública.

La compañía reconoció que el producto fue un error y aseguró que nunca debió formar parte de su catálogo. También señaló que entiende el impacto que la situación puede tener particularmente entre sus clientes, empleados y socios negros.

Además de retirar el disfraz, la empresa inició una investigación para determinar cómo llegó el artículo a su inventario y qué modificaciones deberán implementarse para evitar que una situación similar vuelva a producirse.

Una polémica relacionada con una historia racial sensible

El rechazo al disfraz está relacionado con el significado histórico del blackface. Durante décadas, artistas blancos utilizaron maquillaje negro para representar de manera caricaturesca y estereotipada a personas afroamericanas, particularmente en los espectáculos de juglares.

Estas representaciones contribuyeron a consolidar estereotipos raciales que permanecieron en la cultura estadounidense durante generaciones y que posteriormente también encontraron expresiones en productos y disfraces.

Por ello, la similitud señalada por los críticos generó una reacción especialmente fuerte en redes sociales.

La directora de comercialización se disculpa con los empleados

La controversia también provocó una respuesta interna de Target. Cara Sylvester, directora de comercialización de la compañía, se dirigió directamente a los empleados el martes para reconocer la gravedad del episodio.

En un memorando al que tuvo acceso Bloomberg News, Sylvester explicó que la empresa estaba tomando medidas para reconocer y atender las consecuencias de lo ocurrido, tanto dentro como fuera de Target.

La ejecutiva también afirmó que la compañía busca determinar cómo se produjo el fallo y qué cambios deben realizarse para mejorar sus procesos. Un portavoz de Target, por su parte, declinó hacer comentarios adicionales.

Las acciones de Target caen en Wall Street

El impacto de la polémica también se reflejó en el mercado bursátil. Los títulos de Target llegaron a caer 3.7% alrededor de la 1:18 p.m. en Nueva York, ubicándose entre los mayores descensos del índice S&P Retail Select Industry.

La caída se produjo después de un periodo particularmente positivo para la compañía. Hasta el cierre del lunes, las acciones acumulaban una ganancia cercana al 74% en lo que va del año, impulsadas por una mejora en los resultados financieros y una recuperación del crecimiento de las ventas.

El desempeño había coincidido con la llegada de Michael Fiddelke a la dirección ejecutiva y con las expectativas de los inversionistas de que Target pudiera recuperar parte del terreno perdido.

Para Joe Feldman, analista de Telsey Advisory Group, la nueva controversia representa un retroceso para una empresa que había comenzado a mostrar señales de recuperación.

El analista calificó el episodio como un problema generado por la propia compañía y señaló que, aunque los minoristas pueden enfrentar ocasionalmente controversias relacionadas con sus productos, Target parece haber experimentado este tipo de situaciones con una frecuencia mayor que algunos de sus competidores.

Target arrastra otras controversias

El episodio del disfraz llega en un momento delicado para la reputación de Target.

La compañía enfrentó en 2025 llamados al boicot por parte de algunos consumidores, después de reducir distintas iniciativas relacionadas con diversidad e inclusión, una decisión que coincidió con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Fiddelke, quien asumió el cargo de director ejecutivo a comienzos de este año, reconoció posteriormente ante empleados que la reputación de Target había sufrido daños. De acuerdo con reportes previos de Bloomberg News, el ejecutivo señaló especialmente la pérdida de confianza entre consumidores negros y aseguró que la compañía estaba trabajando para reconstruir esa relación.

Entre las medidas que Target había reducido figuraban programas destinados a apoyar el desarrollo profesional de empleados negros y otras iniciativas enfocadas en empresas pertenecientes a grupos minoritarios.

Antecedentes de productos que provocaron críticas

La compañía también ha enfrentado controversias anteriores relacionadas con artículos comercializados en sus tiendas.

En 2024, Target retiró un libro relacionado con el Mes de la Historia Negra después de que se detectaran errores en la identificación de figuras históricas vinculadas con el movimiento por los derechos civiles.

Un año antes, en 2023, la selección de productos de Target relacionada con el Mes del Orgullo LGBTQ+ provocó protestas y episodios de confrontación contra trabajadores de algunas tiendas.

Estos antecedentes han aumentado el escrutinio sobre las decisiones de la empresa y sobre los mecanismos utilizados para revisar productos antes de incorporarlos a su oferta.

La confianza del consumidor también preocupa al sector minorista

La caída de las acciones de Target ocurrió, además, en una jornada complicada para las compañías minoristas estadounidenses.

La confianza de los consumidores en Estados Unidos descendió en agosto a su nivel más bajo desde comienzos del año, un escenario que añadió presión sobre las acciones del sector.

En ese contexto, la polémica por el disfraz representa un desafío adicional para Target, que intenta mantener la recuperación de sus ventas y, al mismo tiempo, reparar la relación con grupos de consumidores que cuestionan algunas de sus decisiones recientes.

Por ahora, la empresa ha retirado el producto y abierto una investigación interna. La incógnita será si esas medidas resultan suficientes para contener el impacto reputacional y evitar que otro producto genere una controversia similar.

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