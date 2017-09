Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Disfruta en grande de conciertos con Luis Fonsi, Jerry Rivera, la banda mexicana Café Tacvba y de una fiesta callejera con el Ballet hispánico

Jueves 28

Concierto: Luis Fonsi

Tras romper récords y alcanzar el tope de los más prestigiosos listados con su tema ‘Despacito’ (una colaboración junto al rapero Daddy Yankee) el cantante Luis Fonsi ofrecerá un concierto en la ciudad, como parte de su gira ‘Love + Dance World Tour’. Fonsi encabeza múltiples listas de Billboard, entre ellas Hot Latin Songs y Hot 100 (General Market), ha logrado ubicarse además en el primer lugar en 70 países alrededor del mundo. El artista, ganador de un Grammy Latino, es uno de los máximos exponentes de la música latina y debutó hace 19 años con el álbum ‘Comenzaré’. Entre las canciones más populares de Fonsi figuran temas como ‘Imagíname sin ti’, ‘No me doy por vencido’ y ‘Quisiera poder olvidarme de ti’. A las 8 p.m., en Kings Theatre, 1027 Flatbush avenue, Brooklyn. $79.50

Boletas: www1.ticketmaster.com

__________________________________________________________________________________________________

Noche de flamenco y jazz

Echa a un lado el estrés de la semana con una noche de flamenco y jazz junto al guitarrista y compositor Hernán Romero y su trío. El artista radicado en la ciudad, promete un concierto en la que fundirá flamenco gitano, folk mediterráneo con música clásica, jazz y ritmos latinos. Romero estará acompañado por el saxofonista de jazz Kestutis Vaiginis y la cantante Carmen Estévez, quien también tocará el cajón. Este trío conforma el proyecto Strings and Air. Romero, ganador de un Grammy Latino en 2008 y nominado en cuatro categorías el año pasado por su álbum ‘Personal’, incluye en su trayectoria colaboraciones junto a algunos de los mejores guitarristas del mundo, como Al Di Meola, Paco de Lucía y John McLaughlin. A las 9 p.m., en Sangría Tapas &Wine, en el 29-02 Francis Lewis Blvd, Flushing.

Información: http://www.sangriatapaswine.com

__________________________________________________________________________________________________

Viernes 29

Cine al aire libre

Comienza el fin de semana con una noche especial de cine bajo las estrellas. Hoy puedes ver sin costo alguno la cinta ‘La mujer maravilla’, (2017) esta cinta de superhéroes está basada en el popular personaje de DC Comics del mismo nombre. La cinta de acción y fantasía es protagonizada por la actriz Gal Gadot, Chris Pine y Robin Wright. Es recomendable llegar temprano para ubicar un buen lugar y llevar una sábana para acomodarte en el césped o una silla. Para hacer de esta una salida aún más económica puedes preparar comida en casa para disfrutarla durante la proyección. No se permite fumar o traer bebidas alcohólicas. De 6:45 hasta las 9:15 p.m. En el parque McCarren, entre la avenida Driggs y la calle Lorimer en Brooklyn. Gratis.

Información: http://www.nycgovparks.org

__________________________________________________________________________________________________

Sábado 30

Concierto: Jerry Rivera

Canta a todo pulmón las canciones del salsero puertorriqueño Jerry Rivera quien interpretará éxitos como ‘Amores como el nuestro’, ‘Cara de niño’, ‘Ese’ y ‘Esa niña’, durante este concierto para bailar toda la noche. Rivera recién dio a conocer un nuevo sencillo titulado “Me hace daño amarte’, como preámbulo a la salida de su próximo disco. El cantante, que debutó con apenas 15 años de edad con el álbum ‘Empezando a vivir’ proviene de una familia de músicos, es hermano del intérprete Edwin Rivera y su papa es guitarrista y fue director del trío Los Barones. Su repertorio incluye además baladas románticas. Esta velada tropical se completa con la participación del DJ Ralph Mercado III, conocido también como Ralphie Mercado. A las 8 p.m., en St. George Theatre, Staten Island. $59.

Boletas: www1.ticketmaster.com

__________________________________________________________________________________________________

Domingo 1

Festival medieval

Rompe la rutina y disfruta de una particular fiesta en la edición número 33 del Festival Medieval, en el área de Inwood. Este tradicional evento viene cargado de magia, música, disfraces, malabaristas. La celebración, que trae el espíritu de la Edad Media, transformará el parque Fort Tryon en un mercado de la época decorado con coloridas banderas. Busca tu atuendo más original y participa de este evento que concluirá con la dramatización de una disputa entre dos caballeros montados a caballo. Durante el evento habrá vendedores de artesanías y piezas alegóricas a la referida época histórica. Desde las 11:30 a.m. hasta las 6 p.m. El festival es gratuito, no hay cargos por admisión o para disfrutar de los espectáculos. En los alrededores del Museo The Cloisters, ubicado en el 99 Margaret Corbin Drive.

Información: http://www.whidc.org

__________________________________________________________________________________________________

Ballet Hispánico de fiesta

El Ballet Hispánico celebrará hasta el próximo día 15 de octubre el Mes de la Hispanidad con una agenda cargada de orgullo latino, ritmo y bailes. Este domingo la compañía será anfitriona de una fiesta callejera que se prolongará durante cuatro horas, incluirá presentaciones a cargo de bailarines del Ballet Hispánico y de estudiantes de danza. Las atracciones registran también música, arte y comida. Esta también será una oportunidad para aprovechar clases gratuitas de danza para adultos y niños y disfrutar de actividades para toda la familia. El grupo Los Hacheros tendrá además una presentación especial. De 1:00 a 6:00 pm en West 89th street (entre las avenidas Amsterdam y Columbus. Gratis.

Información: http://www.ballethispanico.org

__________________________________________________________________________________________________

Lunes 2

Concierto: Café Tacvba

Una de las bandas de rock alternativo más populares de Latinoamérica estará en concierto esta noche repasando sus más grandes éxitos. La agrupación Café Tacvba funde en su música ritmos folclóricos de México, funk y electrónica y reconocida por temas como ‘Eres’, ‘Chilanga banda’, ‘La ingrata’ y ‘Esa noche’. La banda, que lleva más de 25 años de trayectoria incluye entre sus reconocimientos ocho premios Grammy y Grammy. El cuarteto está compuesto por Rubén Albarrán, voz y guitarra, José Rangel guitarra, Emmanuel del Real, teclados y coros y Enrique Rangel, bajo y contrabajo. Café Tacvba tendrá como invitado especial a su concierto al cantante y compositor dominicano Vicente García, quien hasta el 2010 era líder de la banda de rock Calor urbano. A las 8 p.m., en Brooklyn Steel, ubicado en el 319 Frost Street. $ 45.

Boletas: http://www.axs.com

__________________________________________________________________________________________________

Jueves 5

Bachata en Lincoln Center

Déjate llevar por el ritmo contagioso de la bachata de la mano del cantante y guitarrista dominicano Joan Soriano. El artista, que tuvo una participación en el documental ‘Santo Domingo Blues’, mezcla en su música los más diversos y tradicionales sonidos afro que encierra la cultura dominicana. Soriano, quien antes de emprender carrera como solista trabajó con algunos de los más renombrados bachateros y merengueros de su isla natal, mezcla pop y sonidos tan típicos como palo y gaga en su propuesta. El cantante, que incluye entre sus discos ‘La familia Soriano’ y ‘Me decidí’, protagoniza el documental ‘El duque de la bachata’. El artista se presentará en el David Rubenstein Atrium, en el Lincoln Center a las 7:30 p.m. Gratis.

Información: http://www.lincolncenter.org