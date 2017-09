Apúrate a ver los shows y películas que salen de Netflix

Algunos llegan, pero otros se van el 1º de Octubre

Nada es eterno en el mundo. Unos van y otros llegan, eso pasa también con Netflix. Algunas licencias para publicar películas y series se acercan a su fecha de vencimiento, así que ¡Pilas! Tienes hasta el primer de octubre para adelantar agenda.

Acá te dejamos la lista de algunos de los títulos que pronto dejarán de estar disponibles.

1. Prison Break

Una serie de acción y aventura completamente apasionante. Seguramente no te alcanzará el tiempo para verla toda, pero haz el intento hasta donde más puedas. Una vez comiences, seguro no podrás parar. Este show cuenta la historia de dos hermanos que aliándose con otros presos buscan recuperar su libertad. Hay gente de mucho poder en contra de que esto pase. Jugarse la vida es el pan de cada día.

2. Los años maravillosos

¿Quién no se acuerda de ese show de los 60’s que llegó a diferentes rincones del mundo contando experiencias de una familia norteamericana. Este clásico de la televisión se despide una vez más, en esta ocasión de Netflix.

3. Million Dollar Baby

El boxeo y las mujeres toman la delantera. Una historia llena de drama dirigida por Clint Eastwood y que narra el cómo una mujer sin recursos llena a conquistar el Rin.

4. Titanic

Un clásico del cine, ganador de 11 premios Oscar. Narra la historia de un amor imposible dividido por las clases sociales. Una historia de drama, dirigida por James Cameron que perdura por años.

5. 30 Rock

En otros titulares que saldrán de rotación se encuentran: Barton Fink, Kagemusha, Mulholland Dr., The Shining, Friday Night Lights, Hellboy, Malcolm in the Middle, Patton, Laura, y One Tree Hill.