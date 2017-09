Ser un experto en su barrio o NYC le puede reportar ingresos

¿Conoce todos los artistas locales de su barrio y los garajes o casas donde exponen de vez en cuando?¿Sabe cuantos cementerios hay en la ciudad, su historia y famosos allí enterrados? Si es el caso, es un conocimiento que puede reportarle algunos ingresos porque ahora puede compartirlo con viajeros, turistas e incluso otros residentes en la ciudad de Nueva York a través de Airbnb.

La empresa de alquileres inmobiliarios de corto plazo por parte de particulares, ha lanzado Experiences, un programa que permite que los hosts o personas que tienen un conocimiento particular sobre la ciudad, puedan ofrecer una experiencia peculiar, distínta y única a quienes la visitan. Según Airbnb, los clientes suelen pagar una media de $60 por persona en un tour dentro del programa de Experiences que como media dura unas dos horas.

Nathan Blecharczyk, co fundador de la empresa dice a El Diario que este servicio se incorpora para extender el concepto de Airbnb como una plataforma de viajes. “Es algo único que se integra ofreciendo un servicio más a quienes tienen una pasión que quieren compartir”. “Este es el principio de una plataforma para el viaje entero y nos mantenemos fieles a nuestra marca que enfatiza la perspectiva local”.

En esta ocasión Airbnb no se presenta como un “disruptor” de la industria como ha ocurrido con la apertura de viviendas privadas para viajeros en el negocio de los hoteles. “Creo que es un producto único, hay tours pero nada como esto que lo que se ofrece son experiencias”. El mercado del tour personalizado no cambia el sector pero Experiences tiene actividades similares en la ciudad como Big Apple Greeter aunque este servicio es voluntario, gratuito y no necesariamente especializado.

“Cualquiera puede ser un host, una persona local que pueda aportar una experiencia única, que entienda desde un punto de vista real y auténtico la experiencia que propone y no algo simplemente que marque tendencia. Se trata de personas que tengan experiencia en historia o con la actividad que proponga”, explica Blecharczyk. “Es algo que puede ser interesante para quienes tengan una especial afición y que pueda convertir esta en una experiencia para otros, la gente se puede sorprender de las cosas que pueden ofrecer”, describe. Airbnb provee el entrenamiento para facilitar el trabajo y decide cuáles son las experiencias más interesantes entre las que se proponen. No todas son elegidas.

Oficialmente el servicio se lanzó esta semana en la ciudad aunque la plataforma Trips en la que se engloba esta y otras actividades alrededor de servicios locales hizo su debút en noviembre del año pasado. Las llamadas Experiences empezaron en 12 ciudades como piloto y de hecho en NYC comenzaron a ser probadas en Harlem en marzo de 2017.

Blecharczyk explica que esta es una manera de llevar una parte muy importante de la economía a los barrios. “La mayor parte de las casas están lejos de los distritos más turísticos y hay muchos beneficios para las economías locales, cuando la gente se queda en Brooklyn consume en los locales de Brooklyn no en las grandes cadenas de Times Square.

Algunas de las experiencias que se ofrecen en este momento es un un tour por los Camiones de Comida (Food Trucks), los secretos del sistemas del metro, un recorrido para conocer la historia de los tatuajes en la ciudad o explorar el Garement District de la mano de una diseñadora local. Uno de los tours más comentados es el que hará la actriz Sarah Jessica Parker para cuatro personas que quieran conocer el ambiente de compras de la ciudad y su gusto por los zapatos. Las cuatro personas que han hecho la reserva pagarán $400 cada una que irá destinada a los fondos del New York City Ballet.