El último mensaje de Karla Luna antes de morir fue inspirador

Cada día cuenta para todos, cada día debe ser especial y sumar par todos … pues cada ser humano tenemos nuestra propias luchas y guerras y todas son importantes, no importa el tamaño que ellas tengan, toda son valiosos para nosotros y para Dios, y ahí está lo bonito si lo podemos alcanzar a ver, ve que Dios no nos abandona jamás qué hay que creer en el su palabra y sus promesas, la FE es lo más importante, no podemos perderla por qué entonces el vacío entra con muchas cosas oscuras que en nada nos ayudarán a salir del tormento o prueba que se está pasando. No permitas lo que no es para ti No temas Ten Fe Y créele a el, créele a Dios, cree en Jesus Yo si creo y saben … me siento bien y se que mi milagro pronto llegará !!! Creamos con el ❤️ Los amo, gracias por sus oraciones y aquí sigo luchando y agradeciendo por un día más 💪🏻😘 Gracias a ese angel anónimo que me visto el día de hoy y me trajo palabra de vida 🙏🏻🙌🏻 Karla Luna 🌙

A post shared by Karlita Luna (@karlalunatv) on Sep 23, 2017 at 7:24pm PDT