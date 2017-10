Eugenia Suárez, ex de David Bisbal, presume su pancita de embarazo

La modelo y actriz compartió una imagen en la que se puede ver cómo transita su embarazo de cuatro meses

María Eugenia “La China” Suárez está atravesando su cuarto mes de embarazo con enorme felicidad. Por lo tanto, la modelo, diseñadora y actriz no duda en compartir con sus seguidores algunas postales de la dulce espera. En su más reciente posteo en Instagram se le puede ver a la China en una producción fotográfica luciendo su incipiente pancita en una malla enteriza blanca, y con una sonrisa de oreja a oreja. En cuestión de horas, la publicación acumuló más de 270 mil “likes” en la red social.

Se viene @pantenear ✨✨✨ @sweetlady_ok #sweetladybychina @malapeluqueria @pereyrafabi @frumboliestudio @caritonolte @multitalentoficial A post shared by China Suarez (@sangrejaponesa) on Sep 29, 2017 at 12:02pm PDT

Hace unos días, Suárez y su pareja, Benjamín Vicuña, regresaron de unas jornadas de descanso en el Mediterráneo y la propia China fue la encargada de explayarse sobre el inminente casamiento.

“La idea es casarnos. Ya está la propuesta oficial, pero me tengo que recuperar, así que no tengo ningún apuro”, contó la actriz en diálogo con Infama. “Lo veníamos hablando y yo creo que el hombre no se la juega si sabe que la mujer va a decir que no. Yo siempre le dije que para mí no era lo más importante, el casamiento nunca me importó tanto, pero es lindo. Voy a probar. Yo nunca me casé y él tampoco, así que estoy entusiasmada“, agregó.

Por otro lado, Suárez también brindó algunos detalles acerca de cómo fue el pedido de matrimonio del actor chileno.

“Benja es muy romántico. Fue con una rodilla en el piso, porque ¡si la hacemos, la hacemos completa! Fue un momento raro, como de las películas. Le dije ‘bueno, mi amor, ya está, levantate’. Él es más romántico”, aseguró.