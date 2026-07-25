Nueva York ofrece 239 apartamentos desde $777 al mes en Brooklyn: quiénes pueden aplicar

Nueva York mantiene abierta una lotería para adjudicar 239 apartamentos con alquileres desde $777 mensuales en un nuevo desarrollo residencial en Brooklyn. La convocatoria corresponde a Columbia Commons I, ubicado en 498 Columbia Street, en el vecindario de Red Hook.

La oferta incluye estudios y unidades de uno y dos dormitorios destinadas a hogares que se encuentran entre el 40% y el 100% del ingreso medio del área, conocido como AMI. Dependiendo del apartamento solicitado y de la cantidad de integrantes, pueden participar hogares con ingresos anuales de entre $30,446 y $183,200.

Las solicitudes deben presentarse a través de NYC Housing Connect antes del 28 de agosto de 2026. Cumplir los requisitos permite ingresar al proceso, pero no garantiza la adjudicación de una vivienda.

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Cuánto cuestan los apartamentos de Columbia Commons I

Los alquileres se dividen en tres categorías, determinadas por el ingreso del hogar en relación con el AMI. No todas las familias pueden solicitar cualquier unidad: los límites cambian según el número de personas y la cantidad de dormitorios.

Apartamentos para hogares en el 40% del AMI

Esta es la categoría que concentra los alquileres más bajos:

24 estudios por $777 al mes: hogares de una o dos personas con ingresos de $30,446 a $54,280.

19 apartamentos de un dormitorio por $980: hogares de una a tres personas con ingresos de $37,920 a $61,080.

24 apartamentos de dos dormitorios por $1,165: hogares de dos a cinco personas con ingresos de $45,669 a $73,280.

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Apartamentos para hogares en el 60% del AMI

La segunda categoría comprende:

23 estudios por $1,243 al mes: hogares de una o dos personas con ingresos de $46,423 a $81,240.

51 apartamentos de un dormitorio por $1,563: hogares de una a tres personas con ingresos de $57,909 a $91,620.

37 apartamentos de dos dormitorios por $1,864: hogares de dos a cinco personas con ingresos de $69,635 a $109,920.

Apartamentos para hogares en el 100% del AMI

La convocatoria también incorpora unidades para personas y familias con ingresos más elevados:

21 estudios por $1,779 al mes: ingresos de $64,800 a $135,700.

16 apartamentos de un dormitorio por $2,233: ingresos de $80,880 a $152,700.

24 apartamentos de dos dormitorios por $2,668: ingresos de $97,200 a $183,200.

Los solicitantes deben revisar la tabla completa de NYC Housing Connect, ya que el límite exacto depende tanto del apartamento como de la cantidad de integrantes del hogar.

Quiénes pueden participar en la lotería

La convocatoria está dirigida a hogares de entre una y cinco personas que cumplan los requisitos de ingresos de alguna de las categorías disponibles.

Por ejemplo, una persona que gana $35,000 al año podría calificar para uno de los estudios de $777, pero no para una vivienda de un dormitorio de esa misma categoría, cuyo ingreso mínimo comienza en $37,920.

De manera similar, una familia de cuatro integrantes necesitaría ganar entre $45,669 y $67,840 para solicitar uno de los apartamentos de dos dormitorios por $1,165. En la categoría del 60% del AMI, el rango para esa misma familia sería de $69,635 a $101,760.

La ciudad recomienda comparar cuidadosamente los ingresos brutos anuales de todos los integrantes del hogar con los límites publicados. Los salarios, beneficios, pensiones y otras fuentes de dinero pueden formar parte del cálculo.

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Cómo son los apartamentos y qué servicios tiene el edificio

Columbia Commons I es un edificio nuevo de ocho pisos que forma parte de un desarrollo residencial de mayor escala en Red Hook.

Entre las características anunciadas se encuentran: ascensor, lavandería compartida, terraza y espacios exteriores, salón comunitario, almacenamiento para bicicletas, guardia y cámaras de seguridad, electrodomésticos de bajo consumo, intercomunicadores, acceso a internet de alta velocidad y cercanía a senderos para caminar o andar en bicicleta.

El inmueble será libre de humo. Los inquilinos deberán pagar la electricidad, incluido el consumo de la cocina eléctrica.

El desarrollo se encuentra entre Red Hook Park y Coffey Park, cerca de la costa de Erie Basin. Aunque Red Hook no cuenta con una estación propia de metro, el área dispone de las líneas de autobús B57 y B61 y del servicio de NYC Ferry desde Atlantic Basin.

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Algunos solicitantes tendrán preferencia

El 20% de las unidades está reservado como preferencia comunitaria para personas que ya viven dentro del área correspondiente al Brooklyn Community Board 6.

Esto no significa que esos residentes reciban automáticamente un apartamento. Sus solicitudes entran en un grupo de preferencia, pero también deben cumplir los requisitos de ingresos, tamaño del hogar y documentación. Quienes vivan en otros vecindarios o distritos también pueden participar.

Cómo solicitar uno de los apartamentos

La forma más directa de participar es crear o actualizar un perfil en NYC Housing Connect, localizar la convocatoria “Columbia Commons I” y completar la solicitud antes de la fecha límite.

El perfil debe reflejar correctamente:

Los nombres de todos los integrantes que vivirían en la unidad.

Los ingresos y empleos actuales.

La composición del hogar.

La dirección vigente.

Cualquier cambio reciente en la situación económica o familiar.

La ciudad advierte que cada lotería establece límites diferentes según el tamaño del hogar. También señala que la respuesta puede demorar varios meses y recomienda mantener actualizado el perfil mientras se procesa la convocatoria.

Si una solicitud avanza, el equipo encargado puede pedir recibos de sueldo, formularios W-2, declaraciones de beneficios, estados de cuenta bancarios, identificaciones, certificados de nacimiento y documentación relacionada con el historial de alquiler o crédito.

Cuándo termina la convocatoria

El plazo para solicitar uno de los 239 apartamentos de Columbia Commons I vence el 28 de agosto de 2026. Las personas interesadas deben completar el proceso en NYC Housing Connect antes del cierre y verificar allí los requisitos definitivos, ya que la elegibilidad varía según cada hogar.

Presentar la solicitud solamente incorpora al hogar al proceso de selección. Si resulta elegido para una revisión, todavía deberá demostrar que cumple todas las condiciones antes de recibir una posible oferta de alquiler.

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