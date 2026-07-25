Hispana borracha causó choque que mató a un policía y su novia, dejando 3 huérfanos: acusación en Connecticut

Melissa Ramírez, conductora de 27 años, fue arrestada como sospechosa de haber causado un choque en el que perdieron la vida un policía fuera de servicio y su novia en Danbury, Connecticut.

Ramírez, residente de de Stamford, fue detenida ayer y enfrenta múltiples cargos en relación con el accidente mortal ocurrido la madrugada del 13 de julio en Sugar Hollow Road, cuando Cooper Whiteside (38) y su acompañante Brittany Islami (34) -madre de tres hijos– viajaban en una motocicleta y fueron impactados por un vehículo Jeep.

Ambos fueron declarados fallecidos en el lugar de los hechos, acotó NBC News. Ramírez fue trasladada al Danbury Hospital con heridas graves tras el accidente. Las autoridades de Danbury informaron que sus investigadores colaboraron con los departamentos de policía de Stamford y Bridgeport para detener a la sospechosa el viernes, el mismo día del funeral del oficial Whiteside. Fue acusada de dos cargos de homicidio involuntario con vehículo de motor, conducción bajo los efectos del alcohol o drogas y a velocidad excesiva y no mantenerse en el carril correspondiente.

Whiteside era agente del Departamento de Policía de Bridgeport, aunque se encontraba fuera de servicio en el momento del accidente. Durante el funeral, el jefe de policía de Bridgeport, Roderick Porter, reconoció la contribución del fallecido y otros agentes a las “cifras históricamente bajas de delincuencia” registradas el año pasado.

El oficial Whiteside había sido contratado en 2024, cumpliendo así el sueño de toda su vida de convertirse en policía, destacó CT Post. “Estuvo con nosotros poco tiempo, pero su paso por aquí dejó una huella profunda”, declaró Porter.

Antes de ejercer como oficial de policía, Whiteside trabajó como bombero voluntario en Stony Hill y Brookfield, y se desempeñó como capitán en formación y vicepresidente en el cuerpo de bomberos voluntarios de West Redding. Actualmente se está recaudando dinero a través de GoFundMe para cubrir las necesidades “inmediatas y futuras” de los tres hijos de Islami.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

Casos similares evitables

Este mes Michael Peña fue sentenciado a prisión tras declararse culpable de conducir drogado y borracho siendo bombero FDNY, chocando contra un BMW y causando la muerte del joven conductor Justin Díaz en Queens (NYC). Además Justin Osorio (24) fue acusado de conducir a alta velocidad y bajo los efectos de drogas y alcohol, causando la muerte de la madre de su hija en Long Island (NY).

En junio Matthew Smith, joven de 21 años, se declaró culpable de haber chocado borracho el vehículo de Patricia Espinosa, madre ecuatoriana y policía del condado Nassau (NY), provocándole la muerte. También ese mes junio un jurado declaró culpable de cuatro homicidios al ex Marine Steven Schwally, por conducir bajo los efectos del alcohol al estrellar su camioneta contra un salón de uñas en Long Island (NY) a plena luz el día en el verano de 2024.

A fines de mayo un accidente de motocicleta ocurrido en la zona de Lake George (NY) y que costó la vida a Brian Kilduff (31), se convitió en una doble tragedia para su familia, luego de que su hermano policía de Westchester fuese acusadode conducir en estado de ebriedad (DWI).

Además John P. McClave III fue sentenciado tras ser declarado culpable de causar la muerte de un matrimonio latino en Nueva Jersey, cuando conducía intoxicado y los chocó en ruta a su trabajo siendo policía.

También en mayo un joven de 20 años residente de Queens (NYC) fue sentenciado por conducir drogado a alta velocidad, causando la muerte su propia hermana y la mejor amiga de ella en Long Island (NY). A principios de marzo tres personas murieron y otra resultó herida tras un choque frontal en el condado Ocean de Nueva Jersey. Además Diana Kutateladze fue acusada de conducir ebria y chocar contra varios automóviles en la Southern State Parkway de Long Island (NY), causando la muerte de dos personas. En febrero John Miro, guardia escolar de 70 años, fue fatalmente arrollado cuando estaba trabajando en Long Island (NY); un hispano fue acusado de conducir drogado, provocando esa tragedia.

En julio del año pasado un adolescente latino fue acusado de múltiples cargos en un choque mortal por conducir borracho al regresar de una playa de Long Island (NY) con 6 pasajeros a bordo. En enero de 2025 Amandeep Singh se declaró culpable de homicidio vehicular agravado y manejar intoxicado en relación con un accidente que cobró la vida de dos niños tenistas en Long Island (NY) en 2023.

En 2025 Christian Velásquez Galeano fue arrestado como sospechoso de conducir borracho y causar la muerte de su pasajero al chocar contra un árbol y huir de la escena en Long Island (NY). En agosto de 2024 un niño de 9 años pereció en un accidente vial en el que su madre aparentemente estaba conduciendo intoxicada y en sentido contrario. En abril de ese año una joven fue arrestada como sospechosa de cometer una racha de delitos graves al supuestamente chocar borracha, matar a una mujer y luego huir en la patrulla que acudió a la escena en el condado Nassau (NY). También un conductor de 33 años se declaró culpable de manejar intoxicado al chocar y causar la muerte de unos esposos dominicanos en Long Island.

En febrero de 2024 Jessica Beauvais fue sentenciada tras ser hallada culpable de atropellar fatalmente al oficial de carreteras de la policía de Nueva York (NYPD) Anastasios Tsakos en Queens mientras conducía ebria, drogada y con una licencia suspendida en 2021.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.