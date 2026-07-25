Padres de estudiante neoyorquina asesinada por un migrante en Chicago piden endurecer la cooperación con ICE

A cuatro meses del asesinato de Sheridan Gorman, una estudiante universitaria del condado de Westchester, sus padres intensificaron su campaña contra las políticas de “ciudades santuario” en Nueva York y aseguraron que estas contribuyeron a la muerte de su hija.

Sheridan Gorman murió el 19 de marzo tras recibir un disparo mientras se encontraba con amigos de la universidad en Chicago. Por el crimen está acusado un inmigrante indocumentado de nacionalidad venezolana, quien habría permanecido en libertad pese a tener una orden de arresto por no comparecer ante un tribunal en un caso de hurto en una tienda, informó CBS News.

Durante una rueda de prensa celebrada el viernes en Yorktown Heights junto a dirigentes republicanos, Tom y Jessica Gorman solicitaron poner fin a las restricciones que impiden a las policías locales colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la aplicación de las leyes migratorias civiles.

VIDEO | La madre de Sheridan Gorman: “Mi hermosa hija de 18 años fue asesinada a sangre fría por un hombre que nunca debió haber estado en este país… porque los políticos que elegimos… priorizan las políticas de santuario sobre la seguridad de nuestros ciudadanos? — VOZ (@VozMediaUSA) July 25, 2026

Jessica Gorman sostuvo que una simple comunicación entre el Departamento de Policía de Chicago e ICE “podría haber salvado la vida” de su hija, mientras que Tom Gorman afirmó que las políticas de santuario “tienen un rostro”, en referencia a la joven de 18 años.

El congresista republicano Mike Lawler, quien acompañó a la familia durante la comparecencia, expresó su respaldo a los padres y aseguró que el caso debe centrarse en la pérdida de Sheridan.

Respuesta de la gobernadora Kathy Hochul

En respuesta a las críticas, un portavoz de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, lamentó el asesinato y afirmó que, si el acusado es declarado culpable, deberá recibir la pena máxima y posteriormente ser deportado.

No obstante, defendió las políticas estatales al considerar que la mejor forma de proteger a los neoyorquinos es permitir que las fuerzas policiales locales se concentren en combatir la delincuencia y no en participar en operativos de inmigración civil de ICE. El comunicado también acusó a algunos funcionarios de utilizar políticamente el caso, mientras destacó las inversiones de la administración estatal en seguridad pública, de acuerdo con el medio.

Los Gorman ya habían participado en mayo en un acto en el condado de Rockland junto al presidente Donald Trump. Un mes después, Jessica Gorman compareció ante el Congreso para pedir que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses sea una prioridad.

De acuerdo con amigos de la familia citados por CBS News, el principal objetivo de los padres es evitar que otras familias enfrenten una tragedia similar. Además, Yorktown prevé inaugurar antes de finalizar el año un monumento en memoria de Sheridan en el parque ubicado frente a la iglesia que frecuentaba.

La conferencia de prensa coincidió con el anuncio de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y de la gobernadora Hochul sobre las primeras acciones de la nueva Oficina de Confianza para Inmigrantes del estado.

Father Of Sheridan Gorman Sanctuary Policies Killed My Beautiful Daughter pic.twitter.com/WGJbu6Nb6X — GSJ Media Group (@gsjmediagroup1) July 26, 2026

El organismo notificó a 12 agencias policiales locales que deberán poner fin antes del 25 de agosto a los acuerdos de cooperación con ICE. La oficina, creada en virtud de una ley firmada por Hochul, tiene facultades para investigar a cuerpos policiales que incumplan la normativa estatal y emprender acciones legales para exigir su cumplimiento.

Entre las agencias notificadas figura el condado de Nassau. Su ejecutivo y candidato republicano a gobernador, Bruce Blakeman, aseguró que impugnará la medida ante los tribunales y que continuará explorando mecanismos para mantener el apoyo de las autoridades locales a los agentes de ICE.

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