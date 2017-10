Educan a hispanos mayores de Nueva York sobre la culebrilla

Enfermeras ofrecen cursos en español sobre esta dolorosa enfermedad causada por el virus de la varicela

Un nutrido grupo de personas hispanas, la mayoría de ellas de la tercera edad, tuvo la oportunidad de asistir recientemente a una charla sobre la enfermedad del herpes zóster, conocido popularmente como culebrilla (“shingles“, en inglés), que según los expertos afecta más a los mayores de 50 años.

Durante el taller realizado en el Elmhurst Senior Center, ubicado en el sector de East Elmhurst, Queens, cerca de 300 vecinos de origen hispano aprendieron sobre cómo reducir los riesgos de infectarse con el virus de la varicela y desarrollar la enfermedad de la culebrilla.

“Estamos dándole esta información específicamente a las personas de la tercera edad porque son las que contraen más esta enfermedad. La culebrilla es causada por la varicela y si el virus entra a tu cuerpo y tienes las defensas bajas es cuando aparece el brote de la culebrilla“, explicó la enfermera María Álvarez de Partners in Care, una organización afiliada al Visiting Nurse Service of New York (VNSNY), quien ofreció el taller.

“Por ello, las personas mayores que están tomando medicinas que pueden bajar sus defensas, son las que contraen más la varicela”, agregó Álvarez.

Según indicó la enfermera, durante los talleres llamados “Let’s Learn more about Shingles” (“Aprendamos más sobre herpes zóster”), una de las principales preocupaciones y temores expresados por los asistentes es la posibilidad de sufrir complicaciones y efectos secundarios si llegan a desarrollar esta enfermedad.

“Una de las peores cosas de la culebrilla es el dolor que se siente luego que aparece el brote. Salen ampollas que pican y lo que sigue es un dolor que puede ser muy fuerte, tanto así que lo comparan con el dolor que causan las piedras en los riñones“, advirtió Álvarez.

“Ese dolor para alguien mayor de 65 años puede ser mucho más intenso y perjudicial que pare personas jóvenes. Además, se trata de gente que de por sí ya tiene otros dolores, como los causados por la artritis”, añadió la experta.

Hay que vacunarse

Además de aprender sobre la enfermedad, algunos de los asistentes a los talleres también tuvieron la oportunidad de colocarse gratuitamente la vacuna para prevenirla. Según VNSNY la vacuna es cara y su costo no es cubierto por la mayoría de las compañías aseguradoras.

“En el último taller realizado en Elmhurst participaron unas 300 personas y como 80 se pusieron la vacuna gratuitamente. Se trata de una vacuna costosa y algunas personas de esa edad no la pueden pagar”, indicó Álvarez.

El Departamento para el Envejecimiento de la Ciudad de Nueva York reportó que, a pesar que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan la vacuna para todas las personas mayores de 60 años, se estima que únicamente el 20% de los adultos mayores se la han puesto. El CDC indica que las tasas de vacunación son incluso más bajas entre los hispanos con apenas 9%.

“Creo que lo que pasa con los hispanos es que no conocen que existe esa vacuna, a algunos les da miedo ponérsela y otros no lo hacen porque no tienen dinero. Y sólo cuando le da la culebrilla a alguien en la familia es cuando ellos se preocupan de ponérsela”, aseveró la enfermera hispana.

Principales puntos que se enseñan en los talleres:

El herpes zóster afecta a una de cada tres personas y es un tipo de erupción que puede aparecer repentinamente y causar mucha angustia. Los síntomas incluyen dolor y sensación de ardor y quemadura en la piel, llagas y ampollas, picazón constante, fiebre y punzadas rápidas y constantes que provocan un dolor agonizante , entre muchos otros.

y es un tipo de erupción que y causar mucha angustia. Los síntomas incluyen y constantes que provocan un , entre muchos otros. Aunque no hay cura para el herpes zóster , la vacuna reduce en gran medida la gravedad y la duración de una erupción cutánea, que de lo contrario puede tomar semanas para desaparecer y dejar a un adulto mayor completamente incapacitado . Incluso las personas que han tenido herpes zóster pueden recibir la vacuna para ayudar a prevenir futuros brotes de la enfermedad .

, la vacuna reduce en gran medida la gravedad y la duración de una erupción cutánea, que de lo contrario y dejar a un adulto mayor completamente . Incluso las personas que han tenido herpes zóster pueden recibir la vacuna para ayudar a prevenir . Las vacunas de herpes zóster pueden llegar a costar más de $100 y esa es una de las principales razones por las cuales mucha gente se ve disuadida para colocársela, y esos talleres son el primer esfuerzo para ofrecerla gratuitamente a los ancianos que viven en la ciudad de Nueva York .

y esa es una de las principales razones por las cuales mucha gente se ve disuadida para colocársela, y esos talleres son el primer esfuerzo para ofrecerla gratuitamente a los . Muchas personas de la tercera edad no son conscientes de lo común que es el herpes zoster y los grandes beneficios de ponerse una vacuna, a pesar de que son la población más vulnerable para esta erupción. Esta es una percepción que se está tratando de cambiar con este programa.

No se lo pierda

El próximo taller sobre la culebrilla (incluyendo vacunas gratis) será realizado este miércoles 4 de octubre a la 1:30 pm en el Self Help Innovative Senior Center localizado en el 45-25 Kissena Boulevard, Ground floor Flushing, NY 11355 (en Queens). No se lo pierda.

Los talleres de 30 minutos de duración, que también se imparten en inglés y chino, se han realizado en otros condados de la ciudad de Nueva York gracias a los fondos y la asistencia otorgados por el New York Foundation for Eldercare, el Departamento para el Envejecimiento de la Ciudad de Nueva York y Enexia Specialty Pharmacy.

Para conocer todo lo relacionado a la enfermedad de la culebrilla visite la siguiente página de los CDC: https://www.cdc.gov/shingles/about/overview-sp.html.