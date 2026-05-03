Si ves esto en el pollo rostizado, no lo compres

El pollo rostizado es uno de los productos más populares en supermercados por su practicidad y precio accesible. Sin embargo, expertos en seguridad alimentaria advierten que no todos los pollos listos para llevar son una buena opción, y hay señales claras que pueden indicar un riesgo.

La señal más importante: el empaque sucio

De acuerdo con el especialista en higiene alimentaria Mark McShane, el estado del envase es clave para determinar si el producto es seguro.

El experto advierte: “Si hay residuos esparcidos en la parte superior o inferior del envase o si muestra signos de contacto excesivo, entonces cuestiono qué tan bien fue manejado”.

Un empaque sucio puede indicar que el pollo fue manipulado por varias personas, que permaneció demasiado tiempo fuera de condiciones adecuadas o incluso que sufrió caídas antes de volver a colocarse en exhibición.

Cuánto tiempo puede estar en exhibición

El tiempo también es un factor determinante. En algunas cadenas como Costco, los pollos rostizados se retiran de exhibición cada dos horas, ya que después de ese periodo la calidad comienza a deteriorarse.

Los productos que superan ese límite suelen reutilizarse en alimentos preparados refrigerados, como ensaladas o guisos, lo que garantiza que los clientes reciban pollo fresco en rotación constante.

En general, otros supermercados preparan nuevas tandas cada dos a cuatro horas, especialmente en horarios de alta demanda como la hora de la comida o la cena.

Otra alerta: la falta de etiqueta de tiempo

Una forma sencilla de verificar la frescura es revisar la etiqueta con la hora de cocción. Si el pollo no tiene esta información visible, podría ser una señal de advertencia sobre su manejo o antigüedad.

Qué hacer si no hay una opción segura

Si no encuentras un pollo con buen aspecto y empaque limpio, la recomendación es preguntar en el área de deli cuándo saldrá la próxima tanda recién preparada.

Y si no hay disponibilidad, optar por comprar un pollo crudo y cocinarlo en casa puede ser una alternativa más segura, ya que un pollo entero suele cocinarse en aproximadamente una hora en el horno.

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