Varios heridos en hospital de Brooklyn durante operativo de ICE que terminó en enfrentamientos

Este domingo se abrió una investigación luego del caos desatado en la noche del sábado a las afueras de un hospital de Brooklyn, cuando agentes encapuchados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevaron al lugar a un hombre luego de arrestarlo en lo que se presume como una operación de la agencia.

La noticia de la detención y la posterior hospitalización del hombre se extendió rapidamente, lo que llevó a que decenas de manifestantes se apersonaran en el Centro Médico Wyckoff Heights el sábado en la noche, poco antes de las 10:00 de la noche.

Varios de los manifestantes y algunos oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) resultaron heridos luego que una fuente policial señalara que un agente de ICE roció con gas pimienta a la muchedumbre en medio de la protesta.

Asimismo, el NYPD enfrenta preguntas sobre su participación en el hecho tras circular en internet una fotografía que muestra a un agente de ICE y un oficial de la policía de Nueva York junto con un hombre detenido dentro del centro de salud.

De acuerdo con varios testigos presenciales y diferentes fuentes, todo empezó en el hospital de Bushwick cerca de las 9:43 de la noche del 2 de mayo.

Los pacientes de la institución se sorprendieron al ver a un hombre detenido, esposado, dentro del hospital, acompañado de agentes armados y encapuchados; las imágenes del sujeto empezaron a circular en redes sociales.

Se cree que ICE detuvo al sujeto en una operación de control migratorio antes de ser llevado al hospital para recibir tratamiento médico, informó AM New York.

¿Qué papel tuvo el NYPD en la redada de ICE en Brooklyn?

Al difundirse la noticia de hombre detenido en el hospital, alrededor de unas cien personas se congregaron frente al hospital exigiendo respuestas. Poco antes de las 10:30 de la noche del sábado, el NYPD llegó al sitio y, de acuerdo con los testigos, los agentes actuaron brutalmente contra los presentes.

“Más de dos docenas de agentes del Departamento de Policía de Nueva York llegaron en una demostración de fuerza y, en un acto de agresión no solicitado contra los defensores comunitarios, empujaron a la gente hacia la acera, rociaron con gas pimienta a varios defensores comunitarios y arrestaron a una persona”, explicó una persona con conocimiento directo del incidente.

No obstante, el NYPD refutó esa afirmación y dijo que, al llegar al lugar, los oficiales observaron a varias personas “actuando de forma desordenada” y “obstruyendo el tráfico vehicular”, bloqueando las entradas y salidas de emergencia del hospital.

NOW: Heavy NYPD presence after police communications describe a large group of "Disorderly protesters" gathered outside Wyckoff Heights Medical Center. Protest gathered following reports that an individual detained by ICE was transported to the hospital.



Activists reported… pic.twitter.com/X7YKcx0x0v — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) May 3, 2026

Las personas que llegaron a las afueras del hospital aseguran que en las siguientes horas se produjo un enfrentamiento masivo entre la policía y los manifestantes espontáneos, que se alargó hasta la madrugada de este domingo.

Poco después de las 2:00 de la madrugada, dos agentes de ICE fueron vistos arrastrando a un hombre esposado por la acera de la plaza de entrada del Hospital Wyckoff, cerca de la esquina de la avenida DeKalb y la calle Stockholm. Además llevaban consigo un bote grande que parecía tener gas pimienta.

“Salió apuntando con el arma a todo el mundo”, indicó un testigo, refiriéndose a uno de los agentes del ICE implicados. “Estaban arrastrando a un hombre negro esposado por el suelo”.

Los manifestantes trataron de bloquearles el paso, lo que causó que la policía los hiciera retroceder rápidamente. Se produjeron varios enfrentamientos, que dejaron nueve personas detenidas, informaron las autoridades. Así, los agentes de ICE subieron al detenido a la parte de atrás de una camioneta SUV.

Una fuente de la policía expresó que creen que fueron los agentes federales quienes lanzaron el gas pimienta, y agregó que un sargento y un agente también resultaron heridos por la sustancia y tuvieron que ser atendidos en el hospital.

Un vocero del NYPD aseguró que la policía no colaboró con los agentes de inmigración y que simplemente respondió a la protesta. Las leyes de la ciudad santuario de Nueva York impiden que las fuerzas del orden locales colaboren con los agentes del ICE, salvo en casos penales graves.

Pero, quienes atestiguaron el hecho contaron una versión distinta. Aseguraron que los agentes de policía ayudaron a ICE dentro de las instalaciones y luego les dieron un gato hidráulico para cambiar una llanta pinchada.

Posteriormente, un manifestante que observó las consecuencias señaló que vio a agentes de la policía de NYPD junto con agentes de ICE ayudando a cambiar los neumáticos en el puente de Williamsburg.

“Esto demuestra que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) coordinó plenamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y facilitó el secuestro de un miembro de la comunidad mediante ataques violentos contra defensores comunitarios preocupados”, dijo una persona.

“¡Menuda ciudad santuario!”, publicó la usuaria Alison Klemp/Fridson junto con vídeos de agentes, etiquetando al alcalde Zohran Mamdani.

Gang of NYPD at Wyckoff Heights in Bushwick protecting ICE…so much for being a sanctuary city @NYCMayor pic.twitter.com/cwhi756HuY — Alison Klemp/Fridson 🌹 (@alisonklemp) May 3, 2026

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