Aliento y ayuda concreta a los negocios hispanos

En los Estados Unidos, los negocios hispanos no sólo son un importante motor de la economía sino que también emplean a casi 2.5 millones de personas. Se trata de unos 3.5 millones de negocios que generan ganancias totales de unos $500,000 millones. Pero aunque los latinos ponemos en marcha empresas comerciales en una proporción 15 veces mayor que la media nacional, esos negocios tienen tasas de ganancias inferiores, y menos acceso a recursos y mentores.

Nuestra Hispanic Federation siempre ha alentado y dado apoyo práctico a los latinos y latinas que se dedican –o quieren dedicarse– a los negocios. Continuando con esa tradición, el miércoles 11 de octubre ofreceremos, en colaboración con la firma Prudential y ACCION East, que forma parte de nuestra federación, una actividad llamada PRUSPERA NYC.

“El evento no será sólo una celebración y una inspiración para empresarios y empresarias de nuestra comunidad”, explica Diana Caba, directora de Empoderamiento Económico de la federación, “sino que brindará herramientas prácticas. Por ejemplo, sesiones individuales de planificación, gestión de riesgo, seguros de vida, protección de la familia y obtención de fondos”.

Las y los participantes también podrán escuchar a importantes dirigentes comunitarios y líderes empresariales, como Andy Unanue (AUA Private Equity Partners, ex COO de Goya Foods, Inc.), Lili Gil Valletta ( CIEN+), Gail Smith ( Impacto Latin News), Dorinda Walker (Prudential), Seth Kath (Prudential) y Paul Quintero (Accion East, Inc.).

PRUSPERA NYC tendrá lugar el 11 de octubre en Convene, 810 Séptima Avenida, entre las calles 52 y 53, en Manhattan. Inscríbanse lo antes posible en https://prusperanyc.splashthat.com/

Si necesitan más información, llamen a Diana Caba al (212) 233-8955, extensión 135.

UNIDOS por Puerto Rico y México

Les recuerdo que todos y cada una de ustedes puede –y debería- colaborar con UNIDOS, el fondo creado por nuestra Federación Hispana para ayudar a los damnificados en Puerto Rico y en México. El 100% de lo donado a UNIDOS se destina a ayudar a todos esos millones de personas.

Pueden realizar donaciones en nuestro sitio Web, www.hispanicfederation.org,

También pueden hacerlo por mensaje de texto. Desde la pantalla de mensajes del teléfono envíen al número 41444 el mensaje UNIDOS (espacio), el monto en dólares que donan (espacio), y su nombre.

Y pueden donar en persona en cualquier sucursal del Popular Community Bank a la cuenta Hurricane Relief Effort, número 6810893500.

Ayuden cómo quieran, pero, por favor, COLABOREN.

Para más información sobre la Hispanic Federation y sus casi 100 organizaciones miembro, llamen al l 866-HF-AYUDA, o (866) 432-9832. Asimismo, pueden seguirnos en Facebook y Twitter.

Aprovecho para darles el número de la Línea de Información sobre el SIDA, que es el 1-800-233-7432.

¡Celebren con nosotros el vigésimo séptimo aniversario de la Hispanic Federation! ¡Y hasta la próxima columna!

-José Calderón es el presidente de la Hispanic Federation