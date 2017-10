Conoce a los coaches y otros detalles de ‘La Voz México 2017’

Jacky Bracamontes aseguró que habrá cambios radicales e interesantes en el programa

Para darle mayor dinamismo, sin tiempos muertos y momentos que pueden resultar aburridos para el público, este año recortarán La Voz…

Con el estreno de la sexta edición de La Voz… México, donde repetirán como coaches Laura Pausini y Yuri, además de integrarse Maluma (de La Voz Kids) y por primera vez Carlos Vives, el productor Miguel Ángel Fox decidió darle una “refrescada” al formato.

De los 14 programas que eran, ahora sólo serán 10 reveló Jacqueline Bracamontes, conductora de la emisión que comenzará a transmitirse a partir del domingo 15 de octubre a las 20:00 horas por Las Estrellas.

“Hay un cambio en el formato de La Voz… ahora son sólo 10 programas, en vez de 14, así que no se pueden perder ninguno, tienen que estar súper al pendiente“, comentó Bracamontes, en entrevista telefónica.

Serán, agregó la también actriz, cuatro programas de audiciones y 6 para las batallas, el knockout, la semifinal y la final.

En ediciones pasadas, los participantes que no eran elegidos tenían oportunidad de ser “consolados” por los coaches; ahora, eso ya no sucederá: si no son elegidos, ni siquiera hablarán con ellos.

“Es impresionante lo rápido que se pasa. Ahora el participante que no es elegido termina su canción y ni siquiera conoce a los coaches, es algo muy fuerte para mí. Se me hizo un cambio radical en el programa“, agregó Bracamontes.

“En lo que me toca a mí en las audiciones, antes estaba en un cuartito, ahora también voy a estar con la familia del participante, pero estaremos cerca del escenario. Vienen muchas sorpresas y cosas interesantes”.

Sobre la razón de que repitan dos coaches (Pausini y Yuri), la conductora defendió que es muy atractivo para el público.

“Sin miedo a equivocarme, yo creo que es la mejor temporada, la verdad ¡y ya van seis! Yo amo y adoro a ‘las pericas’ (Pausini y Yuri), hacen un relajo en ese escenario, pero cuando hay que estar serias, lo están, ya sabes, la verdad es que mis respetos”.

“Pero luego llegan también los colombianos que son Carlos Vives y Maluma, la verdad es que se logra esa magia en el escenario”.

Adelantó que en esta nueva edición de La Voz…, cuya final está pactada para el 17 de diciembre, como ha ocurrido en las anteriores, habrá participantes ya conocidos por el público que regresan por una nueva oportunidad.

Respecto al futuro de La Voz Kids que se pospuso debido al escándalo que envolvió a Julión Álvarez, quien era uno de los coaches, Bracamontes, quien también es conductora de esa emisión, dijo que no le han confirmado la fecha de su estreno.

Explicó que el reality infantil estaba pensado estrenarlo hasta abril del próximo año.

POR: Paula Ruiz