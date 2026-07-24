ICE detiene a sobrecargo de Southwest Airlines al regresar de un viaje de trabajo

Lorenzo “Enzo” Thompson, sobrecargo de Southwest Airlines, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando regresaba de un viaje de trabajo en el Aeropuerto Internacional de Nashville, Tennessee.

El trabajador originario de Jamaica fue detenido el pasado 14 de julio cuando regresaba de un viaje de trabajo. Actualmente permanece bajo custodia en un centro migratorio de Mississippi mientras las autoridades revisan su caso.

El caso generó una disputa entre la versión del gobierno, que afirma que Thompson permaneció en Estados Unidos más tiempo del permitido por su visa, y la postura de su defensa y compañeros, quienes aseguran que contaba con autorización para trabajar y que seguía los procedimientos legales para regularizar su situación.

ICE sostiene que excedió el tiempo permitido por su visa

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Thompson llegó a Estados Unidos desde Jamaica el 17 de abril de 2021 con una visa que le permitía permanecer en el país durante seis meses.

Según la agencia, su permiso venció en octubre de ese año y Thompson no salió del territorio estadounidense, por lo que habría quedado en una situación migratoria irregular.

ICE indicó que el arresto se realizó sin incidentes y que el trabajador colaboró con los agentes durante el procedimiento.

Su abogada asegura que tenía autorización para trabajar

La defensa de Thompson rechazó que se trate de una persona que ignoró las leyes migratorias.

Su abogada, Tremaine Hemans, explicó que su cliente tenía un documento de autorización de empleo vigente y que podía trabajar legalmente mientras esperaba una decisión sobre su caso migratorio.

También afirmó que Thompson no tiene antecedentes penales y que ha cumplido con los requisitos establecidos durante su proceso.

La defensora señaló que la detención representa una situación difícil para una persona que, según ella, ha intentado seguir las vías legales para permanecer en Estados Unidos.

Foto: Cortesía GoFundMe

Compañeros de Southwest muestran apoyo al sobrecargo

La detención sorprendió a colegas de Thompson, quienes lo describieron como una persona cercana, amable y respetada dentro de la tripulación.

Edward Marq, auxiliar de vuelo de Southwest y miembro del Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano, dijo que quedó impactado al conocer lo ocurrido.

Marq explicó que Thompson llegó al país en 2021, consiguió autorización laboral y posteriormente comenzó a trabajar para Southwest Airlines.

“Es un compañero del sindicato, un trabajador y parte de una familia. Merece que su caso sea escuchado de manera justa”, expresó.

Sindicato pide que se respete su proceso legal

La sección Local 556 del sindicato TWU, que representa a más de 21,000 auxiliares de vuelo de Southwest Airlines, confirmó la detención de Thompson y aseguró que está apoyando a sus familiares.

La organización informó que su equipo legal mantiene comunicación con la familia y con el abogado del trabajador para darle seguimiento al caso.

Además, creó un fondo para ayudar con los gastos relacionados con su defensa migratoria.

Southwest Airlines no ha fijado una postura

Hasta ahora, Southwest Airlines no ha emitido comentarios públicos sobre la situación de su empleado.

Mientras tanto, Thompson continúa bajo custodia de ICE a la espera de que avance su proceso migratorio, en medio de reclamos de sus compañeros y sindicato para que tenga acceso a un procedimiento justo.

Crean campaña en GoFunMe para apoyar a Lorenzo Thompson

Amigos y allegados de Lorenzo “Enzo” Thompson también lanzaron una campaña en GoFundMe para ayudar con sus gastos legales tras su detención. Kristin Foster, una amiga del sobrecargo, aseguró que Thompson ha trabajado durante años para construir una vida estable en Estados Unidos, siguiendo los pasos necesarios para regularizar su situación migratoria. También destacó que no tiene antecedentes penales ni historial de problemas con la ley.

Sigue leyendo: