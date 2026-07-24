Vozinha, el portero más popular del Mundial, jugará en el Colo Colo de Chile

Uno de los equipos más populares y el más ganador del fútbol chileno, Colo Colo, sacude el mercado al confirmar la contratación del portero Vozinha, la estrella de la selección de Cabo Verde y uno de los futbolistas que acaparó los focos en el Mundial 2026.

El guardameta africano brilló con sus actuaciones en la fase de grupos ante España (0-0), donde fue capaz de dejar su portería en cero ante el ganador de la Copa del Mundo; y en los dieciseisavos de final ante Argentina (2-3), el subcampeón del torneo, en un encuentro en el que mostró sus mejores atajadas a pesar de caer en la prórroga.

Su protagonismo lo transformó en un fenómeno en las redes sociales, lo que le permitió sumar más de dos millones de seguidores en Instagram en un par de días. El caboverdiano, de 40 años, se incorpora a un equipo que ocupa el primer lugar de la clasificación en el torneo local y que corre con ventaja para sumar un nuevo título.

??? Vozinha to Colo Colo, here we go! Verbal agreement in place for Cape Verde goalkeeper.



Documents yet to be signed, likely to happen over the weekend and then time to travel for medical tests.



Vozinha, ready for new chapter in Chile. ?? pic.twitter.com/La6gjffDBL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026

Acuerdo con Colo Colo

Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, la sociedad anónima que administra al club de fútbol mediante una concesión, ha confirmado el acuerdo para sellar la contratación del futbolista, que aterrizará en Santiago en los próximos días.

”Hay un acuerdo con su entorno y su representante. Después de los exámenes [médicos] será presentado en el Estadio Monumental. Más allá de que [yo] esté conforme personalmente, es un nombre que consensuamos en todos los estamentos de Colo Colo. Es un nombre que llega a aportar al club”, ha dicho Mosa al ser consultado este viernes por la prensa. El directivo no ha entregado detalles sobre el costo de la operación ni sobre el salario que recibirá el deportista.

Adilson dos Santos, el agente de Vozinha, había hablado sobre la transferencia algunas horas antes de su confirmación. “Colo Colo es un grande de Sudamérica y es un orgullo que haya mostrado interés por Vozinha. Él está extremadamente contento y sería una gran oportunidad para él representar a Colo Colo”, ha declarado Dos Santos en una entrevista a Radio ADN.

De Portugal a Chile

Vozinha quedó sin club una vez finalizado el Mundial. La última camiseta que ha vestido ha sido la del G.D. Chaves, de la segunda división de Portugal, en donde solo disputó 15 partidos en la última temporada.

En su carrera ha sumado pasos por elencos de su natal Cabo Verde, en Angola, Moldavia, Chipre y Eslovaquia.

Los chilenos lo han visto jugar antes de la Copa del Mundo, ya que fue parte del equipo caboverdiano que en marzo pasado jugó un amistoso ante La Roja de Chile en Nueva Zelanda, el que terminó en una derrota (2-4) para los africanos.

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