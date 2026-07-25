“Horrendo” tráfico sexual durante el Mundial 2026: 43 mujeres rescatadas en Nueva York, incluidas 7 menores

Aunque los partidos del Mundial 2026 han terminado y miles de visitantes ya se han marchado, apenas comienzan múltiples investigaciones sobre tráfico sexual que coincidieron con el calendario del evento de fútbol.

Al comienzo del Mundial FIFA 2026, el mes pasado el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) anunció que desplegaría “toda su fuerza” contra la trata sexual durante el evento. Ahora NYPD informó que rescató a 43 mujeres -incluidas siete menores de edad- de redes de tráfico sexual durante el último mes. “Es algo horrendo”, declaró a ABC News el inspector Gary Marcus, jefe de la Unidad de Víctimas Especiales de NYPD.

“Es una situación que nuestros detectives enfrentan todo el año, día tras día”, señaló el inspector Marcus. “Ese es nuestro objetivo principal: rescatar a las víctimas y garantizar que tengan una oportunidad real de salir adelante”.

En paralelo NYPD ha detenido a 89 personas por delitos relacionados con tráfico sexual. Entre los arrestados figuran traficantes de personas, clientes, personas que violaron su libertad condicional y agresores sexuales que incumplieron las condiciones de su liberación.

Algunas de las denuncias llegaron a través de la línea directa de la ciudad contra el tráfico de personas (646-610-7272), mientras que otras pistas fueron obtenidas por detectives que trabajaban discretamente, tanto en internet como en las calles. “A algunas supervivientes las encontramos en hoteles; a otras, antes de que ocurriera el abuso, logrando interceptarlas mientras eran trasladadas”, explicó el inspector Marcus. “Otras fueron rescatadas de viviendas donde permanecían retenidas contra su voluntad“.

NYPD además colabora con organizaciones sin fines de lucro, como Restore NYC, para brindar ayuda a las mujeres rescatadas. “Es una labor muy dura, pero ver a las supervivientes armarse de valor para abandonar la red de tráfico, mantenerse fuera de ella y construir una nueva vida es algo sumamente poderoso”, afirmó Beck Sullivan, directora ejecutiva de esa organización.

“El desafío es enorme, porque no se trata sólo de escapar, sino de lo que sucede después“, agregó Sullivan. “A menudo, las víctimas dependen del traficante para obtener alimentos, vivienda y cubrir sus necesidades básicas”.

El problema ya estaba y sigue. Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Otros casos recientes en el área triestatal

A fines de junio Danny St. Louis (45) fue condenado a 15 años de prisión seguidos de 10 de supervisión, después de declararse culpable de violación y explotación sexual con fines comerciales de varias víctimas, incluida una niña de 13 años.

En abril Terrence Reid, alias “Chinchilla”, fue sentenciado a 12 años de prisión y 5 más de libertad supervisada tras declararse culpable de prostituir a una quinceañera a la que conoció en Instagram y estaba teniendo problemas en su hogar en NYC. Además Andrés Portilla fue sentenciado a 40 años de prisión seguidos de 20 años de supervisión posterior a su liberación, tras declararse culpable del secuestro y violación de tres mujeres jóvenes, incluidas dos menores de edad, en Queens (NYC).

En marzo Cleveland Sterling fue sentenciado a entre 44 y 52 años de prisión tras ser declarado culpable en juicio de tráfico sexual, promoción de la prostitución, robo y otros delitos conexos en Queens (NYC). Igualmente este mes Benjamin “Benji” Gleason, residente de Nueva York con más de un millón de seguidores en TikTok, fue acusado de haber agredido sexualmente a múltiples víctimas a lo largo de una década. Además unos esposos fueron arrestados en Nueva York como sospechosos de dirigir una “perversa” red de tráfico sexual que abarcaba varios estados, donde las víctimas eran golpeadas e incluso marcadas a fuego para coaccionarlas y obligarlas a obedecer, según los fiscales.

También en marzo Ahmed Elnahtawy, ex cadete de la Academia de Policía de Nueva York (NYPD), fue arrestado como sospechoso de haber violado a una joven de 17 años en Brooklyn, apenas unas semanas después de que presuntamente forzara a una mujer en un motel en Queens. Elnahtawy conoció a la adolescente a través de una aplicación de citas, donde mintió sobre su edad antes de concertar a través de Instagram para visitar a la joven en su casa, donde la abusó sexualmente, según la fiscalía.

En febrero Erick Acevedo fue acusado por su presunta participación en una red internacional que traficó a mujeres del exterior y diversas partes de Estados Unidos para explotarlas sexualmente en Long Island (NY) durante aproximadamente tres años.

En julio de 2025 Marilyn Roque fue sentenciada en Queens (NYC) a siete años y medio de prisión tras declararse culpable de traficar sexualmente a una menor salvadoreña y obligarla a trabajar sin remuneración. En marzo de 2025 José Espinoza fue sentenciado en Manhattan (NYC) por explotar, torturar y violar durante años a una hispana indocumentada de Paraguay, madre soltera de una niña con necesidades especiales.

En 2024 Anthony Martin Jr., oficial penitenciario de la ciudad de Nueva York, fue acusado de haberse hecho pasar por un productor de TV para llevar a una joven de 20 años a su vivienda en Queens y abusar de ella. En 2023 cuatro miembros de una familia hispana residente en Queens (NYC) fueron declarados culpables de dirigir una operación de prostitución de menores traídas desde México que duró años y de sobornar a un policía. Una de las víctimas es sobrina de la líder del grupo.

En 2022 agentes del FBI descubrieron más de 1,600 anuncios en línea asociados con Ysenni Gómez que promocionaban la prostitución. Para ello forzaba a inmigrantes usando falsas promesas de empleo y amenazas de deportación, según los federales. También ese año ocho sospechosos fueron arrestados por la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) porque presuntamente operaban una red “horrible” de trata de mujeres en la que las víctimas eran “atraídas a este país con la promesa de una vida mejor”, según la fiscalía.

Previamente Birmania “Nancy” Rincón, una ex residente de Teaneck (NJ) que había huido a Colombia, fue arrestada al regresar al país como sospechosa de dirigir una red de prostitución en Nueva York y Nueva Jersey con mujeres latinas. Además, cinco integrantes de una familia mexicana que operaban una red familiar de tráfico sexual desde México a NY y otros estados fueron sentenciados a largas penas de prisión.

A fines de 2021 la fiscal distrital de Queens, Melinda Katz, alertó que gran parte de la actividad de tráfico sexual ocurre cerca de los centros de transporte, incluyendo aeropuertos y estaciones. Y destacó que los hoteles “dan una sensación de anonimato” al cometer ese crimen.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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