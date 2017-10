¿Sabes cuál es la nueva estrategia de ICE para arrestarte?

Ya no respetan los amparos contra la deportación (stay of removal) dados bajo la administración de Obama, y lo único que te puede salvar es que tengas una petición en proceso

Cada vez más inmigrantes indocumentados están siendo arrestados cuando son citados para presentarse en la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a través de una carta que les llega por correo.

Para el abogado en migración Alex Gálvez se trata de un cambio de estrategia por parte de ICE que le sale más barata y más efectiva.

“En lugar de mandar a 8 o 10 agentes a una casa a buscar a un inmigrante, es mejor citarlos a Migración y ahí arrestarlos. Y los están deteniendo aunque vayan acompañados de un abogado”, enfatizó.

Ese fue el caso del inmigrante mexicano Gastón Cázares Rodríguez, quien fue arrestado la semana pasada en San Diego cuando se presentó a una cita con ICE de manera voluntaria. De nada le sirvió ser padre de un hijo autista nacido en Estados Unidos ni el apoyo de la comunidad. Cázares Rodríguez tenía una deportación previa y durante la administración Obama, cada año le renovaban un permiso para quedarse en el país por razones humanitarias debido a su hijo enfermo.

Apenas comenzaba la administración Trump cuando le dijeron que las reglas habían cambiado y que ya no podía permanecer en el país. El padre de dos hijos llevaba casi 30 años en el país. Su abogada Nicole León, lo acompañaba a la cita en migración, y aún así fue arrestado.

“Varios clientes con deportaciones previas me han pedido que los acompañe a sus citas con ICE. Les explicó que es dinero tirado pagarme por ir con ellos. No funciona porque ahorita si se presentan a la cita, aún con un abogado hay entre un 90 y 95% que lo van a deportar y arrestar. En esos casos, ya no tienen derecho a ver a un juez porque ya los han deportado. Lo único que hacen al citarlos en ICE es darles la deportación exprés”, remarca el abogado Gálvez.

“No importa si tienes hijos enfermos, si eres el sostén de la familia, si tienes una esposa ciudadana. Tienes que haber hecho ese alivio migratorio antes de que te citen al ICE para evitar la deportación“, agregó.

Más allá de las prioridades

La portavoz de ICE en San Diego, Lauren Mack, dijo que Cázares Rodríguez fue deportado con base en una orden final de deportación de 1998.

“En 1998, él entró a Estados Unidos con el argumento falso de que era ciudadano y fue deportado el mismo año. En algún momento, reingresó al país. Después de 2012, se le dieron alivios temporalis para que pudiera permanecer aquí”, explicó.

Pero precisó que su más reciente petición le fue negada con base en las prioridades actuales de ICE.

“Mientras que ICE continúa dando prioridad en la detención de individuos que son una amenaza a la seguridad nacional, seguridad pública y seguridad en la frontera, el director en funciones de la agencia ha dejado claro que ICE no exentará de un posible arresto a las categorías de extranjeros deportables”, subrayó Mack.

Por lo tanto, sostuvo que todos aquellos en violación de las leyes de migración pueden ser sujetos de arresto y detención, y si se encuentran deportables, él o ella pueden ser removidos de Estados Unidos.

“Además, dependiendo de la historia criminal del extranjero, si reingresó ilegalmente después de haber sido previamente deportado, ha cometido un delito mayor que se castiga hasta con 20 años en una prisión federal”, dijo.

Cuidado con las cartas de ICE

El abogado Gálvez dijo que ha notado esta una nueva táctica de auto deportación de aquellos que tienen delitos y deportaciones previas. “ICE les manda una carta a sus casas y le dicen, v’engan para revisar sus casos’. Hay un alta probabilidad de que los detengan como lo estamos viendo ya”, señaló.

Los amparos que detenían las deportaciones (conocidos en inglés como stay of removal) ya no se están renovando, remarcó.

“Las cartas les funcionan muy bien porque hacen que la gente vaya a sus oficinas, y en cuatro horas ya los mandan a México”, expuso.

Dijo que hay que tomar en cuenta que ICE no tiene suficientes agentes, y las cartas citatorios son efectivas. “Además de que la gente ya no abre las puertas cuando le tocan a su casa los policías de migración”, expuso.

“Mi recomendación es que si reciben una carta para que vayan a ICE, hablen con un abogado antes. Pero lo más probable es que lo van a detener”, insistió.

Ese fue el caso también del líder evangélico Noé Carias, quien durante el verano acudió a una cita de rutina a las oficinas de ICE en Los Ángeles y fue arrestado aún cuando iba con su abogada, Nohemí Ramírez. Carias corrió con más suerte y tras 58 días de detención, fue liberado con una pulsera electrónica en el tobillo el 21 de septiembre pasado. Lo salvó que su esposa es ciudadana, y previo a su arresto ya había presentado la solicitud de residencia a través de ella.

Gálvez recordó que en este momento ICE tiene luz verde para deportar el mayor número posible de inmigrantes indocumentados.

Prueba de ello, mencionó, es que para finales de octubre la corte de migración de Los Ángeles va a tener más cuartos para jueces de detención. “Ahorita tiene solo dos jueces de detención. Para finales de octubre habrá cinco jueces, lo que en la práctica significa que las detenciones de inmigrantes y deportaciones se van a agilizar”, observó.

Kenneth L. Gardner, portavoz de la Oficina Ejecutiva de Evaluación Migratoria del Departamento de Justicia para el Oeste y Pacífico, dijo que no tienen información que se construyan más cuartos dentro de la corte de migración de Los Ángeles.

Van a empezar a pedir refugio

El pastor Guillermo Torres, coordinador de la campaña de migración de la Coalición de Clérigos y Laicos Unidos por la Justicia Económica (CLUE), pidió a los indocumentados tomar precaución ya que ICE está yendo más allá de sus prioridades en las detenciones. “Tampoco están respetando los amparados contra la deportación (stay of removal) que se dieron en los tiempos de Obama”, indicó.

“La información más reciente que nos han dado los agentes de migración es que si un inmigrante no tiene un camino o una petición abierta para su residencia, ya sea por medio de un esposo, esposa, familia, asilo político y otro proceso abierto, tenga mucho cuidado porque es sujeto de deportación si no presenta evidencias. Y no importa si tiene o no antecedentes criminales”, indicó el pastor.

“Antes, ICE ejercía discreción y las raíces del inmigrante en la comunidad eran tomadas en cuenta antes de decidir si lo deportaban o no. Ahora ya no, lo que está pasando es que están obligando a muchos inmigrantes a buscar refugio para no ser detenidos”, mencionó.

“Es una pena”, lamentó, “que Migración este arrestando a inmigrantes que no son una prioridad. No solo causan un gran daño psicológico en las familias sino una carga financiera al sistema. Al arrestar al proveedor de la familia, las madres de niños estadounidenses, van a tener que recurrir a la asistencia pública para sobrevivir”.

Lori Haley, portavoz de ICE para Los Ángeles, dijo los argumentos sobre una nueva estrategia de ICE para arrestar más inmigrantes son pura especulación y opinión.

“Las cartas son una forma que se usa de rutina para solicitar a un individuo que aparezca para una entrevista. Es un procedimiento general, no es algo nuevo”, explicó.

“Entonces ¿por qué estamos viendo un incremento de las cartas para presentarse en ICE y luego los deportan?. Bueno, así como les decimos a los inmigrantes que no abran las puertas cuando los agentes de migración tocan a sus casas, les decimos que no es mandatorio que se presenten a las citas con migración“, cuestionó Gálvez.