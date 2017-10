Rodner Figueroa: Todo lo que pasó en su debut en ‘Al Rojo Vivo’

¿Te gusta Rodner en 'Al Rojo Vivo'?

A una semana de haber anunciado que regresaba a la televisión de la mano de María Celeste Arrarás, Rodner Figueroa por fin debutó oficialmente en ‘Al Rojo Vivo’ por la pantalla de Telemundo, y se acabó el misterio de cuál será desde ahora su tarea en el show -o casi-.

La llegada se hizo esperar pues recién apareció al final -coincidiendo con el momento en que Lili Estefan estaba hablando de su separación en ‘El Gordo y La Flaca’- y después de mostrarse una pieza donde varios famosos le desearon suerte como, Kate del Castillo, Chyno Miranda, Lola Ponce y Chiqui Rivera, entre otros, llegó el momento de su entrada triunfal con una sorpresa.

Lo primero que hizo Rodner es agradecerle nuevamente a María Celeste la oportunidad de volver a la televisión y poder darle esa felicidad a su papá que está muy enfermo. Luego Arrarás lo entrevistó y le preguntó quién era hoy.

“Un Rodner que ha vivido una experiencia que es transformadora, que ha asumido con responsabilidad todo lo que me ha pasado en estos 2 años y medio… Yo soy muy sincero, y llego obviamente con mis ocurrencias, pero con la responsabilidad y como comunidad de movernos todos juntos”, dijo Figueroa.

La sorpresa que le tenía María Celeste era un video de su familia deseándole suerte entre ellos su mamá, Eucaris, su sobrina y su pareja, Ernesto. Por supuesto, no pudo evitar el llanto y le dijo:

“Esa es la verdadera vida, Ernesto ha sido mi roca, el poder compartir con mi mamá que tiene 82 años y no se cuánto me va a durar… La familia es lo más importante, y eso es lo que me mantuvo en todos este tiempo de la lección”, explicó entre lágrimas.

Luego se incorporó el resto del equipo para darle la bienvenida a la familia televisiva: “Estoy feliz porque no solo los conozco a nivel humano ahora trabajar juntos es bellísimo, es integrarme a una familia que ya está hecha, me han recibido con tanto amor, con tanta sinceridad, hay una energía tan bonita”, finalizó.

Aunque no quedó en claro cuál será su tarea en el show, sí dejó en claro que es algo que hace mucho tiempo tenía ganas de hacer y que tendrá que ver con impulsar la unidad entre los latinos.

Recordemos que el polémico presentador salió por la puerta de atrás de Univision después de comparar a Michelle Obama con un personaje de “El Planeta de los Simios”. Aunque el venezolano se disculpó de lo dicho, fue poco para conservar su trabajo.

A dos años de distancia de la controversia, se confirmó que Figueroa regresaba al programa de María Celeste Arrarás, amiga del conductor y a quien le diera una entrevista exclusiva hace algunos meses hablando de lo sucedido anteriormente.