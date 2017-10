Karla Panini rompe el silencio para defenderse y exigir respeto

La comediante ha sido presa de calificativos, amenazas y agresiones en distintos medios electrónicos

Karla Panini ha sido presa de calificativos, amenazas y agresiones en las redes sociales después de que ‘La Comare Morena’, Karla Luna, muriera de cáncer y a quien como amiga la traicionara por ser amante de su esposo, Américo, con quien finalmente Panini mantiene una relación.

Después de 12 días de no pronunciarse ni a favor ni en contra de las maldiciones que le propinaron en redes, la comediante difundió un comunicado en el que informa no tener ninguna redes sociales activas y se deslinda completamente de las publicaciones que se le imputan por una supuesta carta que circuló en internet, donde aparentemente respondía a las acusaciones que se le han hacho tras la muerte de la que fuera su compañera de trabajo, además de que tomará acciones legales por quien o quienes afecten su imagen en lo personal y profesional.

Karla Panini emite comunicado donde asegura que no tiene ninguna red social activa y además informó que emprenderá acciones legales pic.twitter.com/kYf0wJZbJW — Las Noticias (@_LASNOTICIASMTY) October 11, 2017

Karla Panini, cierra Twitter por críticas

“Desde hace algún tiempo he sido víctima de múltiples calumnias, mentiras, amenazas, vejaciones y un sin fin de ataques, tanto de forma personal y directa, como de forma indirecta por medios electrónicos de difusión, y en su caso de comunicación, que evidentemente lesionan mi imagen, honor y reputación personal y profesional, todo ello desde luego sin que exista ningún tipo de justificación, sea de labor profesional o periodística.

Derivado de lo anterior, me señalo como ajena a cualquier tipo de controversia legal de carácter civil, en la que falsa y dolosamente se ha pretendido relacionar y/o vincular a mi persona, ya que no soy parte de la misma controversia que en caso de existir, deberá ser resulta por los Tribunales y autoridades legalmente constituidos y reconocidos en el marco y aplicación de la ley, razón por la cual de ninguna forma puede, ni debe ser litigada en las redes sociales y/o medios de difusión y/o información de cualquier índole y carácter, al no revestir estos la calidad de autoridad legal”.

POR: Armado Gallegos

Aquí el comunicado completo: