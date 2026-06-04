Qué sueldo debes tener para obtener el máximo pago del Seguro Social al jubilarte

Muchos trabajadores conocen el monto promedio que paga el Seguro Social durante la jubilación, pero pocos saben qué se necesita para alcanzar el beneficio máximo disponible.

En 2026, la diferencia entre el pago promedio y el más alto posible supera los $3,000 mensuales, una brecha que puede transformar por completo la planificación financiera para el retiro.

De acuerdo con las reglas actuales de la Administración del Seguro Social (SSA), el pago máximo para quienes se jubilen en 2026 dependerá de tres factores clave: cuánto dinero ganaron a lo largo de su carrera, durante cuántos años cotizaron al sistema y la edad en la que decidan comenzar a cobrar sus beneficios.

El pago máximo disponible en 2026

La cantidad más alta que una persona puede recibir del Seguro Social en 2026 es de:

–Hasta $2,969 al mes si reclama beneficios a los 62 años.

–Hasta $4,152 mensuales si se jubila a la edad plena de retiro.

–Hasta $5,181 al mes si espera hasta los 70 años para solicitar sus beneficios.

Ese último monto equivale a más de $62,000 al año.

Para ponerlo en perspectiva, el cheque promedio que recibían los trabajadores jubilados en febrero de 2026 era de $2,076.41 mensuales.

Esto significa que el beneficio máximo es aproximadamente dos veces y media superior al promedio nacional.

La edad de jubilación influye de forma decisiva

La SSA reduce permanentemente los pagos de quienes solicitan beneficios antes de alcanzar la edad plena de jubilación.

Las reducciones oscilan entre 5% y 6.67% por cada año de adelanto.

Por el contrario, quienes retrasan el cobro después de alcanzar la edad plena reciben un incremento de 8% anual hasta cumplir 70 años.

Según los cálculos del sistema, una persona que espere hasta los 70 años podría recibir cerca de 77% más cada mes que alguien que comenzó a cobrar a los 62 años.

La edad plena de jubilación es de 66 años y 10 meses para quienes nacieron en 1959, mientras que para las personas nacidas en 1960 o después es de 67 años.

El salario que se necesita para alcanzar el beneficio máximo

La clave más importante para obtener el pago máximo es mantener ingresos elevados durante gran parte de la vida laboral.

En 2026, el límite salarial sujeto al impuesto del Seguro Social es de $184,500 anuales. Esa cifra, conocida como ‘base salarial imponible’, es el ingreso que la SSA toma como referencia máxima para calcular beneficios.

Para aspirar al cheque más alto posible, una persona tendría que haber ganado al menos esa cantidad –o el equivalente al límite vigente en cada año– durante aproximadamente 35 años.

No basta con recibir un salario elevado durante los últimos años de la carrera profesional.

La SSA analiza los 35 años con mayores ingresos de cada trabajador y utiliza esa información para determinar el beneficio final.

El límite salarial aumentó de $176,100 en 2025 a $184,500 en 2026, un incremento de $8,400 en apenas un año.

Cómo calcula la SSA los beneficios

El organismo utiliza un indicador llamado Ingreso Mensual Promedio Indexado (AIME, por sus siglas en inglés).

Después de ajustar los salarios históricos por inflación, la SSA suma los ingresos de los 35 años con mayores ganancias y divide el resultado entre 420 meses.

El resultado final es el llamado Monto Primario de Seguro (PIA), que representa el beneficio mensual que recibiría una persona si reclama exactamente a la edad plena de jubilación.

La importancia de completar 35 años de trabajo

Uno de los errores más costosos consiste en no acumular al menos 35 años de ingresos reportados al Seguro Social.

Cuando una persona tiene menos de 35 años cotizados, la SSA incorpora años con ingresos de cero dólares dentro del cálculo, lo que reduce el promedio y disminuye el pago mensual de por vida.

Por esa razón, continuar trabajando algunos años adicionales puede ayudar a reemplazar años de bajos ingresos dentro del historial laboral y aumentar el beneficio futuro.

¿Vale la pena esperar hasta los 70 años?

Aunque esperar hasta los 70 años garantiza el pago mensual más alto posible, eso no significa necesariamente que genere el mayor beneficio total durante toda la vida.

La decisión depende en gran medida de la expectativa de vida de cada persona.

Los especialistas suelen analizar el llamado ‘punto de equilibrio’, que generalmente se alcanza entre finales de los 70 años y principios de los 80.

Sin embargo, quienes gozan de buena salud y tienen antecedentes familiares de longevidad suelen beneficiarse más al retrasar el inicio de sus pagos.

Además, para los matrimonios, la decisión puede afectar los beneficios que eventualmente recibirá el cónyuge sobreviviente.

Solo una minoría alcanza el beneficio máximo

Aunque obtener el cheque máximo es posible, la realidad es que muy pocas personas cumplen todos los requisitos necesarios.

Se requiere haber ganado ingresos cercanos o superiores al límite salarial imponible durante 35 años, esperar hasta los 70 años para reclamar beneficios y contar con la capacidad financiera para retrasar la jubilación.

Investigaciones citadas por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) encontraron que apenas alrededor del 10% de los estadounidenses espera hasta los 70 años para solicitar el Seguro Social.

Para la mayoría de los trabajadores, los expertos señalan que las estrategias más importantes son completar al menos 35 años de cotización, corregir cualquier error en el historial de ingresos registrado por la SSA y considerar retrasar la solicitud de beneficios algunos años si la situación financiera y la salud lo permiten.

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